Общество

Профсоюзы предлагают сократить рабочую неделю с сохранением зарплатыЮжный Федеральный вчера в 19:48

На Российской трехсторонней комиссии планируют рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели с сохранением оплаты труда. Ранее, Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ уже выступал с таким предложением.
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Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Корсакова предложила
 рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.
Реальное времявчера в 11:18

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Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю

Газета.Ruвчера в 11:37

Может ли пятница стать выходным?

Псковская Лента Новостейвчера в 09:01

Профсоюзы одобряют сокращение рабочей недели при сохранении зарплаты

Москва 24вчера в 10:52

Профсоюзы поддержали идею сокращённой рабочей недели с сохранением оплаты

News.ruвчера в 10:34

Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате

Известиявчера в 10:34

Профсоюзы предложили рассмотреть идею о сокращенной рабочей неделе без ущерба в зарплате

ТАССвчера в 10:13

В профсоюзах поддержали инициативу сокращения рабочей недели

РЕН ТВвчера в 10:57
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Общество

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

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Обновлено в 00:42
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Политика

Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР

Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Обновлено 11 августа в 21:39
Технологии

Everspin и Seagate договорились о взаимном лицензировании

Соглашением предусмотрена передача и лицензирование патентов в области MRAM от Seagate к Everspin.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

В Москве задержали участника митинга 10 августа

Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено 11 августа в 01:03
Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Общество

В Versace извинились за футболки с Китаем без Гонконга и Макао

Партия футболок изъята из продажи и уничтожена ещё 24 июля.
Обновлено 11 августа в 10:43
Общество

Житель Челябинска использовал Квентина Тарантино для продажи квартиры

Обновлено вчера в 17:53
Политика

В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Обновлено вчера в 17:15
Кино

Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста

Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

В Госдуме обсудят создание комиссии по расследованию вмешательства

На внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа обсудят вопрос о создании комиссии нижней палаты парламента по рассмотрению случаев иностранного вмешательства в дела России.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

Обновлено в 01:41
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Культура

Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка

Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено вчера в 11:14
Общество

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 01:48
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

Раскрыты обстоятельства гибели диджея Жанны Рассказовой

Диджей Жанна Рассказова, которая умерла в возрасте 29 лет, за несколько часов до смерти обращалась к наркологу.
Обновлено вчера в 16:43
Политика

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%

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Обновлено вчера в 17:31
Кино

Человек, который пугал. 10 фактов из биографии Альфреда Хичкока

13 августа 1899 года родился кинорежиссер и продюсер, мастер триллера Альфред Хичкок. Король ужасов снимался в своих фильмах из суеверия.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Медведь убил грибника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
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Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей

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Обновлено вчера в 13:02
Космос

«Хаббл» заснял планетарную туманность-зародыш в созвездии Ориона

Орбитальная обсерватория "Хаббл" смогла заснять планетарную туманность из умирающих звезд в созвездии Ориона.
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Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе

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Обновлено вчера в 16:14
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
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