с чего всё началось

На Российской трехсторонней комиссии планируют рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели с сохранением оплаты труда. Ранее, Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ уже выступал с таким предложением.

Армия и оружие Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.

Происшествия Полиция Швеции проверяет сообщения о подозрительном белом порошке Шведские полицейские проверяют подозрительный белый порошок, который ранее получили по почте два жителя пригорода столицы страны Стокгольма, передает телеканал SVT.

Происшествия Федотов нашел основания для дела на ударившего девушку полицейского Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что нужно возбудить уголовное дело против ударившего активистку Дарью Сосновскую полицейского.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман 40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.

Политика Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.

Финансы Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Экономика «Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".

Происшествия В Якутии в ДТП погибли пять человек В Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четыре получили травмы.

Общество Суд в США предписал L’Oreal выплатить свыше $91 млн штрафа стартапу из Калифорнии Жюри присяжных федерального суда по округу Делавэр в Уилмингтоне предписало в понедельник французской косметической компании L'Oreal выплатить американскому стартапу более $91 млн штрафа за кражу коммерческой тайны и нарушение контракта и патентов.

Наука Эстетические оценки математических решений и произведений искусства сравнили Психолог Сэмюэль Джонсон и математик Стефан Штейнбергер задались целью проверить, равно ли эстетическое удовольствие от восприятия гениального произведения и элегантного решения задачи.

Космос На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.

Политика Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.

Космос НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.

Космос На фоне протеста гавайские астрономы теряют время наблюдения Гавайские протестующие заблокировали дорогу с 15 июля, чтобы остановить строительство еще одного телескопа.

Теннис Хачанов и Медведев вместе прилетели в Цинциннати Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев вместе приехали в Цинциннати на самолёте.

Здоровье Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.

Армия и оружие В США составили рейтинг самых мощных военных самолетов России Американское издание National Interest опубликовало собственный топ-пять наиболее опасных и мощных российских военных самолетов.

Авто В российском офисе GM назначили нового гендиректора Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.