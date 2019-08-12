Общество
Профсоюзы предлагают сократить рабочую неделю с сохранением зарплатыЮжный Федеральный 19:48
На Российской трехсторонней комиссии планируют рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели с сохранением оплаты труда. Ранее, Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ уже выступал с таким предложением.
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Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Корсакова предложила рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.Реальное время11:18
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:06, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Полиция Швеции проверяет сообщения о подозрительном белом порошке
Шведские полицейские проверяют подозрительный белый порошок, который ранее получили по почте два жителя пригорода столицы страны Стокгольма, передает телеканал SVT.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Федотов нашел основания для дела на ударившего девушку полицейского
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что нужно возбудить уголовное дело против ударившего активистку Дарью Сосновскую полицейского.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Политика
Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт
Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
Обновлено в 16:22
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Экономика
«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе
Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Якутии в ДТП погибли пять человек
В Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четыре получили травмы.
Обновлено в 19:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Суд в США предписал L’Oreal выплатить свыше $91 млн штрафа стартапу из Калифорнии
Жюри присяжных федерального суда по округу Делавэр в Уилмингтоне предписало в понедельник французской косметической компании L'Oreal выплатить американскому стартапу более $91 млн штрафа за кражу коммерческой тайны и нарушение контракта и патентов.
Обновлено в 18:28
Наука
Эстетические оценки математических решений и произведений искусства сравнили
Психолог Сэмюэль Джонсон и математик Стефан Штейнбергер задались целью проверить, равно ли эстетическое удовольствие от восприятия гениального произведения и элегантного решения задачи.
Обновлено в 16:07
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 15:20
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено в 12:20
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Космос
На фоне протеста гавайские астрономы теряют время наблюдения
Гавайские протестующие заблокировали дорогу с 15 июля, чтобы остановить строительство еще одного телескопа.
Обновлено в 03:21
Теннис
Хачанов и Медведев вместе прилетели в Цинциннати
Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев вместе приехали в Цинциннати на самолёте.
Обновлено в 18:04
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Обновлено в 13:47
Общество
Дворник из Подмосковья оказалась должна почти 2 млрд руб
Обновлено вчера в 02:50
Здоровье
Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
В США составили рейтинг самых мощных военных самолетов России
Американское издание National Interest опубликовало собственный топ-пять наиболее опасных и мощных российских военных самолетов.
Обновлено в 07:45
Авто
В российском офисе GM назначили нового гендиректора
Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.
Обновлено в 06:29
Происшествия
ДТП в Боливии унесло жизни 11 человек
Обновлено в 18:45
Технологии
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана
Телефонные мошенники взяли на вооружение новый способ обмана владельцев банковских карт. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено в 18:48