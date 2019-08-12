Общество

Профсоюзы предлагают сократить рабочую неделю с сохранением зарплатыЮжный Федеральный 19:48

На Российской трехсторонней комиссии планируют рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели с сохранением оплаты труда. Ранее, Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ уже выступал с таким предложением.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Корсакова предложила
 рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.
Реальное время11:18

Подробнее о событии

Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю

Газета.Ru11:37

Может ли пятница стать выходным?

Псковская Лента Новостей09:01

Профсоюзы одобряют сокращение рабочей недели при сохранении зарплаты

Москва 2410:52

Профсоюзы поддержали идею сокращённой рабочей недели с сохранением оплаты

News.ru10:34

Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате

Известия10:34

Профсоюзы предложили рассмотреть идею о сокращенной рабочей неделе без ущерба в зарплате

ТАСС10:13

В профсоюзах поддержали инициативу сокращения рабочей недели

РЕН ТВ10:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:06, Вашингтон
Армия и оружие

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском

Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Полиция Швеции проверяет сообщения о подозрительном белом порошке

Шведские полицейские проверяют подозрительный белый порошок, который ранее получили по почте два жителя пригорода столицы страны Стокгольма, передает телеканал SVT.
Обновлено в 18:38
Происшествия

Федотов нашел основания для дела на ударившего девушку полицейского

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что нужно возбудить уголовное дело против ударившего активистку Дарью Сосновскую полицейского.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман

40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено в 11:55
Политика

Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт

Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
Обновлено в 16:22
Финансы

Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов

Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Экономика

«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе

Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Якутии в ДТП погибли пять человек

В Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четыре получили травмы.
Обновлено в 19:51
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Суд в США предписал L’Oreal выплатить свыше $91 млн штрафа стартапу из Калифорнии

Жюри присяжных федерального суда по округу Делавэр в Уилмингтоне предписало в понедельник французской косметической компании L'Oreal выплатить американскому стартапу более $91 млн штрафа за кражу коммерческой тайны и нарушение контракта и патентов.
Обновлено в 18:28
Наука

Эстетические оценки математических решений и произведений искусства сравнили

Психолог Сэмюэль Джонсон и математик Стефан Штейнбергер задались целью проверить, равно ли эстетическое удовольствие от восприятия гениального произведения и элегантного решения задачи.
Обновлено в 16:07
Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 15:20
Происшествия

В Анапе пьяный мужчина разбил винтовкой голову работнице тира

Обновлено в 15:43
Космос

На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект

На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено в 12:20
Политика

Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове

Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину

Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Космос

На фоне протеста гавайские астрономы теряют время наблюдения

Гавайские протестующие заблокировали дорогу с 15 июля, чтобы остановить строительство еще одного телескопа.
Обновлено в 03:21
Теннис

Хачанов и Медведев вместе прилетели в Цинциннати

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев вместе приехали в Цинциннати на самолёте.
Обновлено в 18:04
Политика

Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым

Обновлено в 13:47
Общество

Дворник из Подмосковья оказалась должна почти 2 млрд руб

Обновлено вчера в 02:50
Здоровье

Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным

Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие

В США составили рейтинг самых мощных военных самолетов России

Американское издание National Interest опубликовало собственный топ-пять наиболее опасных и мощных российских военных самолетов.
Обновлено в 07:45
Авто

В российском офисе GM назначили нового гендиректора

Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.
Обновлено в 06:29
Происшествия

ДТП в Боливии унесло жизни 11 человек

Обновлено в 18:45
Футбол

«Ювентус» рассчитывает бесплатно заполучить Эриксена в 2020 году

Обновлено в 12:00
Технологии

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

Телефонные мошенники взяли на вооружение новый способ обмана владельцев банковских карт. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено в 18:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное