Экономика

Профсоюзы одобряют сокращение рабочей недели с сохранением зарплатыПрофиль 11:42

Ранее премьер России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. Результаты опроса ВЦИОМ говорят о том, что почти половина россиян (48%) не поддерживают идею сокращения рабочей недели до четырёх дней.
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с чего всё началось
Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Корсакова предложила
 рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.
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