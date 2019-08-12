Экономика
Профсоюзы одобряют сокращение рабочей недели с сохранением зарплатыПрофиль 11:42
Ранее премьер России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. Результаты опроса ВЦИОМ говорят о том, что почти половина россиян (48%) не поддерживают идею сокращения рабочей недели до четырёх дней.
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Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Корсакова предложила рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.Реальное время11:18
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:25, Вашингтон
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Происшествия
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ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
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