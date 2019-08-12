с чего всё началось

Ранее премьер России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. Результаты опроса ВЦИОМ говорят о том, что почти половина россиян (48%) не поддерживают идею сокращения рабочей недели до четырёх дней.

Армия и оружие Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе В пресс-службе Народной милиции ДНР отметили, что о силовом решении гражданского конфликта в Донбассе говорят те политики, которые входят в состав контактной группы в Минске от Украины.

Происшествия Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Футбол КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.

Политика Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».

Общество В Курске почтили память экипажа подлодки «Курск» Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" под командованием капитана первого ранга Геннадия Лячина затонул в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы 12 августа 2000 года.

Политика Джонсон и Трамп обсудили ситуацию с выходом Великобритании из ЕС Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Дональдом Трампом реализацию Brexit и экономические вопросы.

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Политика Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.

Происшествия В США аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки В США в штате Флорида аллигатор съел 45-килограммового питбультерьера во время его прогулки возле пруда.

Общество Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят» Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.

Происшествия Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».

Общество ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).