с чего всё началось

Отмечается, что сокращение трудовых будней, согласно предложению, не будет влиять на размер зарплаты. По мнению ФНПР, четырехдневная рабочая неделя должна способствовать оптимизации времени труда и отдыха.

Политика Новый владелец «Рустави 2» объявил о продаже телеканала Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о ее продаже.

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Музыка Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте Во время выступления певицы и актрисы Веры Брежневой на минувшем фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.

Происшествия В Нижнем Новгороде почтили память погибших на подводной лодке «Курск» 19 лет назад 12 августа в Баренцевом море во время учений погибли 118 членов экипажа, в том числе пятеро нижегородцев.

Финансы ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.

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Экономика Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России «Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.

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Наука Ученые обнаружили 500-летнюю акулу Ученые обнаружили на территории Гренландии акулу, возраст которой составляет приблизительно 500 лет.