с чего всё началось

Отмечается, что сокращение трудовых будней, согласно предложению, не будет влиять на размер зарплаты. По мнению ФНПР, четырехдневная рабочая неделя должна способствовать оптимизации времени труда и отдыха.

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