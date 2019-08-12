Общество
Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделюГазета.Ru 11:37
Отмечается, что сокращение трудовых будней, согласно предложению, не будет влиять на размер зарплаты. По мнению ФНПР, четырехдневная рабочая неделя должна способствовать оптимизации времени труда и отдыха.
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Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Корсакова предложила рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.Реальное время11:18
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