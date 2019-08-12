Общество

Профсоюзы предлагают сократить рабочую неделю с сохранением зарплатыЮжный Федеральный вчера в 19:48

На Российской трехсторонней комиссии планируют рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели с сохранением оплаты труда. Ранее, Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ уже выступал с таким предложением.
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Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Корсакова предложила
 рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.
Реальное времявчера в 11:18

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Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю

Газета.Ruвчера в 11:37

Профсоюзы предложили рассмотреть идею о сокращенной рабочей неделе без ущерба в зарплате

ТАССвчера в 10:13

Профсоюзы одобряют сокращение рабочей недели при сохранении зарплаты

Москва 24вчера в 10:52

Профсоюзы поддержали идею сокращённой рабочей недели с сохранением оплаты

News.ruвчера в 10:34

Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате

Известиявчера в 10:34

В профсоюзах поддержали инициативу сокращения рабочей недели

РЕН ТВвчера в 10:57

Может ли пятница стать выходным?

Псковская Лента Новостейвчера в 09:01
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:00, Вашингтон
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