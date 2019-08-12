с чего всё началось

На Российской трехсторонней комиссии планируют рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели с сохранением оплаты труда. Ранее, Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ уже выступал с таким предложением.

Происшествия Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.

Экономика Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро» Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.

Политика Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.

Политика Пушков обвинил США в лицемерии из-за ДРСМД Сенатор Алексей Пушков обвинил США в лицемерии, а также уличил Вашингтон в попытке привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.

Политика Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.

Культура Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.

Общество Названы наиболее востребованные в России профессии Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Политика В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Политика Reuters назвало кандидата на должность посла США в России Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Армия и оружие Спецназ США проверят на предмет соблюдения культуры и этики В подразделениях спецназа США военнослужащих проверят на предмет соблюдения культуры и этики.

Здоровье Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным Минюст России разработал проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе.

Общество ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Происшествия В Архангельской области два человека погибли в ДТП Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей и грузового фургона в Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Общество ПФР пояснил, как учеба влияет на пенсии Согласно закону о страховых пенсиях, в страховой стаж включаются периоды, во время которых платятся взносы в ПФР.

Общество В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.

Авто Внедорожный Mitsubishi Xpander опередил по продажам Toyota Rush Высокая популярность позволила Xpander опередить по объему проданных машин за отчетный период своего главного конкурента – Toyota Rush, который был распродан дилерами в количестве 29 тысяч 500 единиц.

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