Общество
Профсоюзы предлагают сократить рабочую неделю с сохранением зарплатыЮжный Федеральный вчера в 19:48
На Российской трехсторонней комиссии планируют рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели с сохранением оплаты труда. Ранее, Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ уже выступал с таким предложением.
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Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Корсакова предложила рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.Реальное времявчера в 11:18
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:00, Вашингтон
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Происшествия
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Обновлено 11 августа в 22:47
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Политика
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Обновлено в 01:03
Финансы
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Армия и оружие
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Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено вчера в 06:53
Армия и оружие
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
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Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 11:24
Общество
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Обновлено вчера в 08:41
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Прошли похороны погибших под Северодвинском работников ядерного центра
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Обновлено вчера в 08:15