Общество

Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделюГазета.Ru вчера в 11:37

Отмечается, что сокращение трудовых будней, согласно предложению, не будет влиять на размер зарплаты. По мнению ФНПР, четырехдневная рабочая неделя должна способствовать оптимизации времени труда и отдыха.
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Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Корсакова предложила
 рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.
Реальное времявчера в 11:18

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Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю

Газета.Ruвчера в 11:37

В профсоюзах поддержали инициативу сокращения рабочей недели

РЕН ТВвчера в 10:57

Может ли пятница стать выходным?

Псковская Лента Новостейвчера в 09:01

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ТАССвчера в 10:13

Профсоюзы одобряют сокращение рабочей недели при сохранении зарплаты

Москва 24вчера в 10:52
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:28, Вашингтон
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Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

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Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

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Обновлено вчера в 14:47
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Сивков оценил идею возможной покупки штурмовиков А-29 для ВВС Украины

Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков прокомментировал идею Киева закупить у Бразилии легкие штурмовики А-29.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

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Ранее Щербинский суд столицы оштрафовал Соболь также на 300 тысяч рублей по той же статье Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков

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Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
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Ученые обнаружили в Гренландии акулу, которой по их информации более 500 лет. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.
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Специалисты сообщили, что в ближайшее время людям грозит страшная инфекционная болезнь.
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Модель представляет собой модульный полностью электрический автомобиль, который может вместить до 4 астронавтов.
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Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным

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В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО

На обновленном памятнике в Дипкуне изображены силуэты солдат с американскими автоматическими винтовками M16.
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Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
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В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян

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Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 9,9%

Объём пассажирских авиаперевозок в России в июле 2019 года вырос на 9,9% в годовом выражении и составил 14,13 млн пассажиров.
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Синоптики Гидрометцентра предупредили о похолодании в России ниже нуля

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Спецназ США проверят на предмет соблюдения культуры и этики

В подразделениях спецназа США военнослужащих проверят на предмет соблюдения культуры и этики.
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