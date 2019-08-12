Общество
Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделюГазета.Ru вчера в 11:37
Отмечается, что сокращение трудовых будней, согласно предложению, не будет влиять на размер зарплаты. По мнению ФНПР, четырехдневная рабочая неделя должна способствовать оптимизации времени труда и отдыха.
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Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Корсакова предложила рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.Реальное времявчера в 11:18
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:28, Вашингтон
Происшествия
Россиянка пыталась попасть в Китай в набитых золотом кроссовках
Десять небольших слитков золота общим весом около двух килограммов обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск под стельками кроссовок россиянки, выезжающей в Китай.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны
Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:26
Технологии
The Insider и Bellingcat заявили о попытке взлома со стороны ГРУ
The Insider сообщил, что журналисты издания и расследовательской группы Bellingcat подверглись хакерской атаке со стороны Главного разведывательного управления России (ГРУ).
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие
Сивков оценил идею возможной покупки штурмовиков А-29 для ВВС Украины
Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков прокомментировал идею Киева закупить у Бразилии легкие штурмовики А-29.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тысяч рублей
Ранее Щербинский суд столицы оштрафовал Соболь также на 300 тысяч рублей по той же статье Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков
Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Наука
В Гренландии найдена акула возрастом более 500 лет
Ученые обнаружили в Гренландии акулу, которой по их информации более 500 лет. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 23:12
Наука
Ученые рассказали, какая новая эпидемия грозит человечеству
Специалисты сообщили, что в ближайшее время людям грозит страшная инфекционная болезнь.
Обновлено вчера в 22:50
Космос
В Сети показали марсоход от Land Rover
Модель представляет собой модульный полностью электрический автомобиль, который может вместить до 4 астронавтов.
Обновлено 11 августа в 23:18
Здоровье
Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным
Минюст России разработал проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
На обновленном памятнике в Дипкуне изображены силуэты солдат с американскими автоматическими винтовками M16.
Обновлено вчера в 21:54
Космос
Испытание парашюта для миссии на Марс прошло неудачно – ЕКА
Обновлено вчера в 14:12
Здоровье
В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью
В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.
Обновлено вчера в 14:01
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика
В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян
Председателем правления ПФР Антоном Дроздовым были перечислены меры по защите накоплений граждан страны.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
Одиннадцать человек погибли в ДТП в Боливии
Обновлено вчера в 19:06
Экономика
Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 9,9%
Объём пассажирских авиаперевозок в России в июле 2019 года вырос на 9,9% в годовом выражении и составил 14,13 млн пассажиров.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Политика
РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия
Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна
Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Обновлено в 00:06
Происшествия
Игумен Фотий ответил на обвинения в грубом крещении младенца
Строгое по меркам РПЦ решение было принято после того, как в сети появилось видео, на котором священнослужитель во время проведения крещения силой окунал годовалого ребёнка в купель, не обращая внимания на крики матери.
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Синоптики Гидрометцентра предупредили о похолодании в России ниже нуля
Ночные заморозки до –2 градусов ожидаются в ближайшие дни в России.
Обновлено вчера в 03:00
Армия и оружие
Спецназ США проверят на предмет соблюдения культуры и этики
В подразделениях спецназа США военнослужащих проверят на предмет соблюдения культуры и этики.
Обновлено в 00:02