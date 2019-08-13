с чего всё началось

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю и, выступая в Женеве, заявил о том, что за такой рабочей неделей — будущее. Вместе с тем жители России с опаской отнеслись к такому предложению.

Авто На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика «В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».

Армия и оружие Морпехи Каспийской флотилии участвуют в учениях в Дагестане Более тысячи служащих морской пехоты Каспийской флотилии принимают участие в двусторонних ротных тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне в Дагестане.

Происшествия Пострадавшей на митинге москвичке грозят обязательные работы Участница несогласованного митинга в Москве Дарья Сосновская, получившая травмы при задержании, может быть наказана штрафом или обязательными работами.

Происшествия В Москве задержали участника митинга 10 августа Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.

Технологии Verizon продаёт сервис микроблогов Tumblr владельцу WordPress Компания Verizon официально объявили о продаже онлайн-платформы микроблогов Tumblr корпорации Automattic Inc, которой в числе прочего принадлежит WordPress.

Общество Площадь лесных пожаров в России уменьшилась Площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки уменьшилась на 6%, до 266,4 тыс. га.

Общество Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России В личном рейтинге блогер делит все города на те, где он был бы не против пожить, и те, где он не хотел бы жить.

Футбол Месси попросил Неймара не переходить в «Реал» Капитан "Барселоны" Лионель Месси позвонил своему другу Неймару и попросил его не переходить в мадридский "Реал".

Общество В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Суд начал банкротство бывшей компании Ананьевых «Техносерв» Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении одной из крупнейших российских IT-компаний «Техносерв АС».

Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Культура Сотрудники Доренко ушли с радио и основали новый проект Работавшие под руководством Сергея Дорекно на радиостанции «Говорит Москва» журналисты объявили о создании нового проекта, сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Политика Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому Двенадцатого марта Пятый апелляционный административный суд (Одесса, Украина) рассмотрел и отклонил жалобу "Волжского пароходства" - владельца удерживаемого на Украине танкера "Механик Погодин" - на решение Херсонского окружного административного суда Украины.

Здоровье Минюст подготовил проект о паллиативной медпомощи в тюрьмах и СИЗО "Согласно проекту приказа, при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуется оказание паллиативной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Общество ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Футбол Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.

Происшествия В Хабаровском крае медведь задрал грибника Возле поселка Сулук в Хабаровском крае медведь набросился на грибника.

Политика Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении круга лиц, которые имеют право на гражданство Украины.

Политика В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.