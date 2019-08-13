Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделюREGNUM 02:47
Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю и, выступая в Женеве, заявил о том, что за такой рабочей неделей — будущее. Вместе с тем жители России с опаской отнеслись к такому предложению.
Читать в источнике
Оценить478
с чего всё началось
Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Косаковская предложила рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.Реальное времявчера в 11:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:22, Вашингтон
Авто
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Морпехи Каспийской флотилии участвуют в учениях в Дагестане
Более тысячи служащих морской пехоты Каспийской флотилии принимают участие в двусторонних ротных тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне в Дагестане.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Пострадавшей на митинге москвичке грозят обязательные работы
Участница несогласованного митинга в Москве Дарья Сосновская, получившая травмы при задержании, может быть наказана штрафом или обязательными работами.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Москве задержали участника митинга 10 августа
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено в 03:36
Технологии
Verizon продаёт сервис микроблогов Tumblr владельцу WordPress
Компания Verizon официально объявили о продаже онлайн-платформы микроблогов Tumblr корпорации Automattic Inc, которой в числе прочего принадлежит WordPress.
Обновлено в 03:46
Общество
Площадь лесных пожаров в России уменьшилась
Площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки уменьшилась на 6%, до 266,4 тыс. га.
Обновлено вчера в 21:51
Общество
Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России
В личном рейтинге блогер делит все города на те, где он был бы не против пожить, и те, где он не хотел бы жить.
Обновлено в 01:01
Футбол
Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»
Капитан "Барселоны" Лионель Месси позвонил своему другу Неймару и попросил его не переходить в мадридский "Реал".
Обновлено в 00:39
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Обновлено в 04:25
Экономика
Суд начал банкротство бывшей компании Ананьевых «Техносерв»
Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении одной из крупнейших российских IT-компаний «Техносерв АС».
Обновлено в 04:40
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Культура
Сотрудники Доренко ушли с радио и основали новый проект
Работавшие под руководством Сергея Дорекно на радиостанции «Говорит Москва» журналисты объявили о создании нового проекта, сообщается в Telegram-канале «Подъем».
Обновлено в 03:28
Политика
Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому
Двенадцатого марта Пятый апелляционный административный суд (Одесса, Украина) рассмотрел и отклонил жалобу "Волжского пароходства" - владельца удерживаемого на Украине танкера "Механик Погодин" - на решение Херсонского окружного административного суда Украины.
Обновлено в 04:43
Здоровье
Минюст подготовил проект о паллиативной медпомощи в тюрьмах и СИЗО
"Согласно проекту приказа, при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуется оказание паллиативной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 14:09
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Оголившись до нижнего белья, Светлана Лобода похвасталась растяжкой
На одном из последних снимков знаменитость, облаченная в нижнее белье, продемонстрировала растяжку.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Хабаровском крае медведь задрал грибника
Возле поселка Сулук в Хабаровском крае медведь набросился на грибника.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 04:42
Политика
Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении круга лиц, которые имеют право на гражданство Украины.
Обновлено в 05:17
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Футбол
Тренер «Селтика» не хочет, чтобы Форрест уходил в «Зенит»
Наставник «Селтика» Нил Леннон не подтвердил интерес «Зенита» к полузащитнику шотландского клуба Джеймсу Форресту.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Сиднее задержали напавшего на прохожих с ножом мужчину
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44