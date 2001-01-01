Происшествия

Профсоюз журналистов назвал задержание Голунова «грубой и нелепой провокацией»Интерфакс 07:55

Независимый профсоюз журналистов считает задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова "грубой и нелепой провокацией", выдвигаемые ему обвинения в сбыте наркотиков - "невероятными" и требует его немедленно освободить. Об этом говорится в заявлении организации.
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Опубликованы показания Голунова. Профсоюз СМИ готовит пикеты в поддержку журналиста

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Профсоюз журналистов назвал задержание Голунова «грубой и нелепой провокацией»

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