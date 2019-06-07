Происшествия
Профсоюз журналистов назвал задержание Голунова «грубой и нелепой провокацией»Интерфакс 07:55
Независимый профсоюз журналистов считает задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова "грубой и нелепой провокацией", выдвигаемые ему обвинения в сбыте наркотиков - "невероятными" и требует его немедленно освободить. Об этом говорится в заявлении организации.
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