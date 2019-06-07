Происшествия

Профсоюз журналистов назвал задержание Голунова «грубой и нелепой провокацией»Интерфакс 07:55

Независимый профсоюз журналистов считает задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова "грубой и нелепой провокацией", выдвигаемые ему обвинения в сбыте наркотиков - "невероятными" и требует его немедленно освободить. Об этом говорится в заявлении организации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Партия «Яблоко» потребовала немедленного освобождения Ивана Голунова

Znak.com09:20

Профсоюз журналистов назвал задержание Голунова «грубой и нелепой провокацией»

Интерфакс07:55

Требуем немедленно освободить задержанного журналиста Голунова и проверить законность действий полиции

Яблоко07:20

Профсоюз призвал поддержать спецкора «Медузы» Ивана Голунова

News.ru07:31

Профсоюз журналистов призвал проводить одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова

Общая газета.RU08:21

Профсоюз журналистов зовет людей на улицу - поддержать корреспондента Голунова

ЗакC.Ру07:43

Профсоюз журналистов призвал поддержать корреспондента «Медузы» Голунова

Медиазона07:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Обновлено в 02:59
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Обновлено в 05:51
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актёром

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Космос

Астрономы не нашли «новой физики» в микроволновом эхо Большого Взрыва

Обновлено в 04:41
Экономика

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.
Обновлено в 03:58
Общество

Состояние продюсера Бари Алибасова остается стабильно тяжелым

Обновлено в 07:30
Общество

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Происшествия

МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров

Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину

Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Происшествия

По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое

Обновлено в 08:46
Футбол

Черчесов советует не доверять девушек Дзюбе

Наставник сборной России Станислав Черчесов вмешался в ответ нападающего Артема Дзюбы на вопрос, будет ли тот уводить с поля девушку, если та выбежит на поле.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова вышла замуж

Одна из участниц «Битвы экстрасенсов», 51-летняя Елена Голунова вышла замуж. Торжество происходило в Вернадском ЗАГСе.
Обновлено в 04:30
Политика

В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Обновлено в 08:46
Гаджеты

Смартфоны Apple и Huawei признаны самыми надежными

Оказалось, что меньше всего проблемы со смартфонами в первые два года эксплуатации испытывают владельцы моделей брендов Huawei и Honor.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
Обновлено в 06:55
Политика

Лидер украинских националистов предложил Зеленскому «самому выкопать хоть одну солдатскую могилу»

Украинские националисты критикуют решение президента Владимира Зеленского активизировать Минские переговоры, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:43
Политика

Си Цзиньпин назвал Трампа другом

Глава КНР Си Цзиньпин назвал президента США Дональда Трампа своим другом в ходе ПМЭФ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Авиация в Египте оказалась под угрозой теракта

Боевики террористической организации «Исламское государство»* захватили переносной зенитный ракетный комплекс у египетских военных.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

Обновлено в 06:44
Авто

Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Наука

Уникальный бассейн задумали построить в Лондоне

Строительство 55-этажного здания под названием «Бескрайний Лондон» (Infinity London) начнется в 2020 году.
Обновлено в 07:07
Наука

На Филиппинах открыли два новых вида крыс

Обновлено в 07:14
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:10
Экономика

Российский ретейлер начнет продавать еду в кредит

Российский ретейлер начнет продавать еду в кредит. Это стало известно сегодня, 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено вчера в 07:44
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Происшествия

Росгвардия задержала забравшегося на крышу «Москва-Сити» руфера

Обновлено в 08:44
Политика

Украина арестовала российские «Русланы»

Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное