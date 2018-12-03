Организация появилась три недели назад. В нее сразу же вступили около 30 человек. На момент написания заметки в профсоюзе состояли порядка 170 школьников.

с чего всё началось

В городском комитете по образованию заявили, что юноша не допустил каких-либо нарушений. Организация, в которую вступили около 170 человек, появилась около трёх недель назад, пишет «Сноб».

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