Футбол

Профсоюз футболистов Франции поддержал Рабьо
Спорт-Экспресс
18:45

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) выступил с заявлением в поддержку полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо. Руководство клуба объявило, что игрок отказался подписывать новый контракт, поэтому до лета не будет играть за команду.
Спорт-Экспресс18:45

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Профсоюз футболистов Франции выступил с заявлением в поддержку Рабьо

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Soccer.ru15:54
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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