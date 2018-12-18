Футбол

«Барселона» достигла соглашения с Рабьо о трансфере
Чемпионат
12:24

«Барселона» достигла соглашения с полузащитником «Пари Сен-Жермен» Адриеном Рабьо о трансфере, сообщает Le Parisien. По информации источника, каталонский клуб договорился с футболистом об условиях будущего контракта.
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«Барселона» достигла соглашения с Рабьо о трансфере

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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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