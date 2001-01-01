Экономика

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки в профицитный бюджетNews.ru 06:25

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год. Первое чтение проекта состоится 18 июня. Изменения обеспечивают сбалансированность бюджета 2019 года.
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Минэкономразвития стоит пересмотреть практику анализа госпрограмм - глава комитета Госдумы

Финмаркет09:13

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки в профицитный бюджет

News.ru06:25

Общественные советы при власти привяжут к общественной палате

Русский Запад06:43

Комитет ГД одобрил проект поправок в бюджет на 2019-2021 годы

Дума ТВ05:46

Макаров: Обманутые дольщики получат беспрецедентную поддержку в 2019 году

REGNUM06:08

Комитет Госдумы одобрил проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год

ТАСС06:13

Профильный комитет поддержал поправки в бюджет на 2019–2021 годы

Государственная Дума РФ05:53
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Общество

Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде

Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04
Политика

Глава белорусского МВД ушел в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Подозреваемых в убийстве спортсмена в парке доставят в суд

Обновлено в 05:28
Происшествия

Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:14
Общество

В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова

В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Обновлено 08 июня в 16:21
Происшествия

В Петербурге задержали активистов «Весны»

Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Космос

«Роскосмос» впервые заказал ракету «Ангара»

Корпорация "Роскосмос" заказала изготовление ракеты-носителя "Ангара-1.2" для выведения на орбиту трех спутников связи "Гонец-М".
Обновлено в 09:04
Происшествия

Пожар на Казанском пороховом заводе локализован

Пожарные локализовали возгорание на Казанском пороховом заводе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:12
Футбол

Мамаеву отказали во встрече с детьми

Обновлено в 08:35
Происшествия

Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Зеленограде задержали напавшую на пенсионерку и ребенка женщину

Подмосковные полицейские задержали женщину, напавшую на малолетнего ребенка и пенсионерку в Зеленограде.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Новый танковый полк решено создать в Смоленской области

В Смоленской области в составе общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) сформируют новый танковый полк, сообщили в пресс-службе округа.
Обновлено в 04:38
Автоспорт

Феттель на подиуме попросил болельщиков не освистывать Хэмилтона

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель призвал болельщиков на "Гран-при Канады" не освистывать гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

По данным независимого профсоюза шахтеров, только в Львовской области задолженность составляет 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов), по всей Украине она превышает 1 миллиард гривен (свыше 37 миллионов долларов).
Обновлено в 08:27
Авто

Названы пять самых ожидаемых автоновинок 2019 года

В рейтинге оказался один китайский автомобиль, а также отечественные модели.
Обновлено в 09:32
Происшествия

ОНК: МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура приступили к проверке материалов по делу журналиста "Медуза" Ивана Голунова, передает РИА "Новости" .
Обновлено в 09:45
Кино

«Движение вверх» выходит в прокат в Китае и Южной Корее

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Блокбастер «Движение вверх» выходит в широкий прокат в Китае и Южной Корее, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип».
Обновлено в 08:55
Общество

ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев

Самый массовый ЕГЭ по выбору прошел без существенных сбоев и нарушений. Обществознание сегодня сдавали более 349 тысяч человек.
Обновлено в 09:20
Футбол

Парализованный экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере

В настоящее время 42-летний футболист, страдающий неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом — полностью парализован.
Обновлено в 06:31
Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТа.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Общество

В Оренбуржье по ЕГЭ определены первые стобалльники

Максимальный результат в 100 баллов по географии получил выпускник Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Число находящихся в боеготовности американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодняшний день составляет "единицы", пишет газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам.
Обновлено в 06:33
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