Экономика
Профильный комитет Госдумы одобрил поправки в профицитный бюджетNews.ru 06:25
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год. Первое чтение проекта состоится 18 июня. Изменения обеспечивают сбалансированность бюджета 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество
Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде
Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04
Политика
Глава белорусского МВД ушел в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:14
Общество
В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова
В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено 08 июня в 16:21
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Космос
«Роскосмос» впервые заказал ракету «Ангара»
Корпорация "Роскосмос" заказала изготовление ракеты-носителя "Ангара-1.2" для выведения на орбиту трех спутников связи "Гонец-М".
Обновлено в 09:04
Происшествия
Пожар на Казанском пороховом заводе локализован
Пожарные локализовали возгорание на Казанском пороховом заводе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:12
Футбол
Мамаеву отказали во встрече с детьми
Обновлено в 08:35
Происшествия
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Зеленограде задержали напавшую на пенсионерку и ребенка женщину
Подмосковные полицейские задержали женщину, напавшую на малолетнего ребенка и пенсионерку в Зеленограде.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Новый танковый полк решено создать в Смоленской области
В Смоленской области в составе общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) сформируют новый танковый полк, сообщили в пресс-службе округа.
Обновлено в 04:38
Автоспорт
Феттель на подиуме попросил болельщиков не освистывать Хэмилтона
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель призвал болельщиков на "Гран-при Канады" не освистывать гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
По данным независимого профсоюза шахтеров, только в Львовской области задолженность составляет 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов), по всей Украине она превышает 1 миллиард гривен (свыше 37 миллионов долларов).
Обновлено в 08:27
Авто
Названы пять самых ожидаемых автоновинок 2019 года
В рейтинге оказался один китайский автомобиль, а также отечественные модели.
Обновлено в 09:32
Происшествия
ОНК: МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура приступили к проверке материалов по делу журналиста "Медуза" Ивана Голунова, передает РИА "Новости" .
Обновлено в 09:45
Кино
«Движение вверх» выходит в прокат в Китае и Южной Корее
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Блокбастер «Движение вверх» выходит в широкий прокат в Китае и Южной Корее, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип».
Обновлено в 08:55
Общество
ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев
Самый массовый ЕГЭ по выбору прошел без существенных сбоев и нарушений. Обществознание сегодня сдавали более 349 тысяч человек.
Обновлено в 09:20
Футбол
Парализованный экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере
В настоящее время 42-летний футболист, страдающий неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом — полностью парализован.
Обновлено в 06:31
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТа.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Общество
В Оренбуржье по ЕГЭ определены первые стобалльники
Максимальный результат в 100 баллов по географии получил выпускник Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Число находящихся в боеготовности американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодняшний день составляет "единицы", пишет газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам.
Обновлено в 06:33