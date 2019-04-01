Профильный комитет Думы рекомендовал не признавать выборы на УкраинеРБК 00:54

На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом.

Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал депутатам принять заявление о непризнании результатов выборов президента Украины. Об этом заявил ТАСС глава комитета Леонид Калашников.

Профильный комитет Думы рекомендовал не признавать выборы на Украине

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