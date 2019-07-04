Общество

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиянИзвестия вчера в 18:44

Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
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с чего всё началось

Санитары связи: в России проверят безопасность 5G

Государство стремится развеять страхи, связанные с внедрением 5G в России. Профильные ведомства, среди которых Минздрав и Минкомсвязь, намерены проанализировать влияние сетей пятого поколения на здоровье людей, говорится в протоколе межведомственного совещания. С документом ознакомились «Известия».
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РБКвчера в 20:59

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ТАССвчера в 18:55

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян

Известиявчера в 18:44
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