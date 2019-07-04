Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиянИзвестия вчера в 18:44
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
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с чего всё началось
Государство стремится развеять страхи, связанные с внедрением 5G в России. Профильные ведомства, среди которых Минздрав и Минкомсвязь, намерены проанализировать влияние сетей пятого поколения на здоровье людей, говорится в протоколе межведомственного совещания. С документом ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:02
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