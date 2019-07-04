Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиянИзвестия вчера в 18:44
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
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с чего всё началось
Государство стремится развеять страхи, связанные с внедрением 5G в России. Профильные ведомства, среди которых Минздрав и Минкомсвязь, намерены проанализировать влияние сетей пятого поколения на здоровье людей, говорится в протоколе межведомственного совещания. С документом ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:02
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Политика
Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ
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Обновлено вчера в 22:06
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Общество
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Политика
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Армия и оружие
Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне
Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
Обновлено в 01:52
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Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Политика
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В Минске госпитализировали двух раненных во время праздничного салюта
К утру четверга в больнице остаются двое пострадавших во время праздничного салюта в Минске, устроенного накануне - в День независимости Белоруссии, сообщил министр здравоохранения страны Владимир Караник.
Обновлено в 02:44
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Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио
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Обновлено в 02:07
Происшествия
Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции
Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
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Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Футбол
«Манчестер Сити» подписал защитника Анхелиньо из ПСВ
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Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Спорт
Глава Федерации велоспорта Украины покинет пост из-за оскорбления гонщицы
Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Корабли Черноморского флота проводят совместные с авиацией учения
Корабли Черноморского флота и авиация Южного военного округа в рамках плановых учений в акватории Черного моря отрабатывают межвидовое взаимодействие.
Обновлено вчера в 06:18
Общество
Экстренное предупреждение МЧС: река Иркут может выйти из берегов
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Обновлено в 01:05
Футбол
Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки
Обновлено в 00:17
Политика
В Гибралтаре задержали супертанкер, перевозивший нефть в Сирию
Власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию, говорится в заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, опубликованном в четверг на сайте правительства.
Обновлено в 02:33
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В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи
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Обновлено вчера в 11:42
Шоу-бизнес
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Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
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Windows 10 сможет показывать уведомления с Android-смартфонов
В новой версии Windows 10 сможет показывать уведомления с Android-устройств.
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