Общество

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиянИзвестия 18:44

Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
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с чего всё началось

Санитары связи: в России проверят безопасность 5G

Государство стремится развеять страхи, связанные с внедрением 5G в России. Профильные ведомства, среди которых Минздрав и Минкомсвязь, намерены проанализировать влияние сетей пятого поколения на здоровье людей, говорится в протоколе межведомственного совещания. С документом ознакомились «Известия».
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В России нашли препятствие для работы 5G

Lenta.ru21:38

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Власти Москвы одобрили проверку влияния 5G на здоровье

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ТАСС18:55

СМИ узнали о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье

РБК20:59
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В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
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Происшествия

Более 20 рыбаков погибли при крушении судна у берегов Гондураса

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В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

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«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе

В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
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Компания Opel показала обновленную Opel Astra

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Зрительные нейроны оказались многофункциональными

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