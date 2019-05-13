Экономика
Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%Коммерсантъ вчера в 06:50
Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Основой российского экспорта являлись топливно-энергетические товары.
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Летевший в Самару SSJ100 вернулся в Москву
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Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
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По данным министерства образования за 2018 год, в стране подготовлено около 1 тысячи человек рабочих специальностей.
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В Омской области зарегистрировали первого заболевшего корью
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Куйвашев пригласил сторонников и противников храма в сквере в Екатеринбурге на переговоры
Обновлено в 02:00
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В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Наука
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Авто
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Кино
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В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона "Игры престолов", пишет The Sun.
Обновлено в 02:29
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В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Происшествия
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Авиалайнер компании "Аэрофлот" находился в воздухе уже 40 минут, когда неожиданно подал сигнал бедствия.
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Два самолета столкнулись в небе над Аляской
В американском штате Аляска в результате крушения двух гидросамолетов погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Ветеран-десантник стал и.о. сити-менеджера Читы
Ветеран операций на территории Чеченской Республики, десантник и родовой казак Александр Сапожников во вторник сложил полномочия депутата читинской гордумы и назначен первым заместителем главы администрации города (сити-менеджера).
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Обновлено вчера в 12:50
Общество
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Почти четверть всех злокачественных опухолей приходится на разные онкологические заболевания кожи.
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УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше
Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
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Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено вчера в 09:42
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ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 07:21