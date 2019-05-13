Экономика

Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%Коммерсантъ 06:50

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Основой российского экспорта являлись топливно-энергетические товары.
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Профицит торгового баланса РФ вырос в I квартале почти на 6%

Росбалт08:23

Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе - марте вырос до $51,1 млрд

ТАСС08:01

Внешнеторговое сальдо РФ в январе-марте выросло на 5,8%

Финмаркет04:47

Оборот торговли России и США в январе-марте вырос на 24%

РИА Новости07:26

Профицит торгового баланса РФ вырос на 6%

Вести.Финанс05:35

Оборот торговли между РФ и Украиной в январе-марте снизился на 4%

ПРАЙМ07:15

Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%

Коммерсантъ06:50
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
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Opel выпустил первый подключаемый гибрид на основе Opel Grandland X

Компания Opel представила гибридную версию кроссовера Grandland X под названием Hybrid4.
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Музыка

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Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Общество

Саратовская область поднялась в «заметную» зону протестной активности

В ПФО "беспокойнее" только 3 субъекта.В марте область находилась на 42-й строчке в "Желтой зоне" (умеренный уровень протестов).Рейтинг рассчитывается исходя из совокупности нескольких показателей.
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Происшествия

Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании

Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Политика

Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100

Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:40
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Общество

Охлопков внес представление Куйвашеву из-за Глацких

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при финансировании программ по поддержке молодежи, когда департамент молодежной политики правительства Среднего Урала возглавляла Ольга Глацких.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Политика

Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине

Обновлено в 03:52
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
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Экономика

«Автодор» в 2018 году построил менее половины запланированных дорог

Как отмечается, по итогам прошлого года "Автодор" построил всего 1,07 тыс. км из запланированных 1,46 тыс. км платных участков автодорог.
Обновлено в 09:51
Здоровье

Почти 38 миллионов россиян сдали тест на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян сдали тест на ВИЧ-инфекцию. Такие данные представило Министерство здравоохранения РФ, подводя итоги 2018 года.
Обновлено вчера в 22:28
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Медведева одним словом описала Загитову и Туктамышеву

Обновлено в 09:41
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Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани

В Краснодарском крае следователи проводят проверку по факту дорожного конфликта, одной из участниц которого предположительно стала судья Динского районного суда.
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Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели

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Обновлено в 02:33
Политика

Reuters: Помпео отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву, запланированный в рамках рабочей поездки в Россию.
Обновлено в 01:26
Политика

Путину в Казани показали новейшую авиатехнику

Сразу после прилета в Казань президент Российской Федерации ознакомился с образцами авиатехники, размещенными на аэродроме завода.
Обновлено в 09:37
Кино

HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»

Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
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«Ливерпуль» получил больше призовых за сезон АПЛ, чем «Манчестер Сити»

Стали известны суммы призовых, выплаченные клубам английской Премьер-лиги по итогам завершившегося сезона.
Обновлено в 07:18
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Нижегородский суд вынес приговор убийце тележурналиста

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Хоккей

Назван состав сборной России на матч с Чехией

Тренерский штаб национальной команды России по хоккею назвал состав на встречу чемпионата мира с Чехией.
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Истребитель Су-57 оснастят новейшей управляемой бомбой КАБ-250

Генеральный директор компании — разработчика боеприпаса ГНПП «Регион», входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», Игорь Крылов в понедельник, 13 мая, сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 оснастят новейшей управляемой бомбой КАБ-250.
Обновлено в 04:24
Экономика

Медведев утвердил меры господдержки научно-образовательных центров

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил порядок предоставления государственной поддержки научно-образовательных центров, создание которых предусматривает национальный проект "Наука".
Обновлено в 09:50
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

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Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России

Обновлено в 00:15
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РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
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