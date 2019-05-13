Экономика
Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%Коммерсантъ 06:50
Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Основой российского экспорта являлись топливно-энергетические товары.
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Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Авто
Opel выпустил первый подключаемый гибрид на основе Opel Grandland X
Компания Opel представила гибридную версию кроссовера Grandland X под названием Hybrid4.
Обновлено в 03:38
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд
Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.
Обновлено в 08:43
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Общество
Саратовская область поднялась в «заметную» зону протестной активности
В ПФО "беспокойнее" только 3 субъекта.В марте область находилась на 42-й строчке в "Желтой зоне" (умеренный уровень протестов).Рейтинг рассчитывается исходя из совокупности нескольких показателей.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании
Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Политика
Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100
Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Общество
Охлопков внес представление Куйвашеву из-за Глацких
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при финансировании программ по поддержке молодежи, когда департамент молодежной политики правительства Среднего Урала возглавляла Ольга Глацких.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Политика
Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине
Обновлено в 03:52
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
«Автодор» в 2018 году построил менее половины запланированных дорог
Как отмечается, по итогам прошлого года "Автодор" построил всего 1,07 тыс. км из запланированных 1,46 тыс. км платных участков автодорог.
Обновлено в 09:51
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян сдали тест на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян сдали тест на ВИЧ-инфекцию. Такие данные представило Министерство здравоохранения РФ, подводя итоги 2018 года.
Обновлено вчера в 22:28
Спорт
Медведева одним словом описала Загитову и Туктамышеву
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани
В Краснодарском крае следователи проводят проверку по факту дорожного конфликта, одной из участниц которого предположительно стала судья Динского районного суда.
Обновлено в 09:39
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Политика
Reuters: Помпео отменил визит в Москву
Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву, запланированный в рамках рабочей поездки в Россию.
Обновлено в 01:26
Политика
Путину в Казани показали новейшую авиатехнику
Сразу после прилета в Казань президент Российской Федерации ознакомился с образцами авиатехники, размещенными на аэродроме завода.
Обновлено в 09:37
Кино
HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»
Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
Футбол
«Ливерпуль» получил больше призовых за сезон АПЛ, чем «Манчестер Сити»
Стали известны суммы призовых, выплаченные клубам английской Премьер-лиги по итогам завершившегося сезона.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Нижегородский суд вынес приговор убийце тележурналиста
Обновлено в 08:08
Хоккей
Назван состав сборной России на матч с Чехией
Тренерский штаб национальной команды России по хоккею назвал состав на встречу чемпионата мира с Чехией.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Истребитель Су-57 оснастят новейшей управляемой бомбой КАБ-250
Генеральный директор компании — разработчика боеприпаса ГНПП «Регион», входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», Игорь Крылов в понедельник, 13 мая, сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 оснастят новейшей управляемой бомбой КАБ-250.
Обновлено в 04:24
Экономика
Медведев утвердил меры господдержки научно-образовательных центров
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил порядок предоставления государственной поддержки научно-образовательных центров, создание которых предусматривает национальный проект "Наука".
Обновлено в 09:50
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Обновлено в 08:41
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39