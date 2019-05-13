Экономика
Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%Коммерсантъ 06:50
Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Основой российского экспорта являлись топливно-энергетические товары.
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Общество
В Роструде напомнили о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре.
Обновлено в 01:21
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Китай ввел ответные пошлины на товары из США
5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на общую сумму $200 млрд из-за того, что торгово-экономические переговоры с Пекином «продвигаются очень медленно».
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки
Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено вчера в 11:13
Музыка
Лазарев пофантазировал о жизни после победы в «Евровидении»
Представитель России на международном песенном конкурсе "Евровидение" Сергей Лазарев рассказал, каким видит будущее после победы.
Обновлено в 11:00
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Еврокомиссия одобрила совместное предприятие «Северстали» и Tenaris
Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия российской «Северстали» и итальянской Tenaris, которое будет выпускать нефтяные сварные трубы в Сургуте.
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Шоу-бизнес
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Совсем недавно Меган Маркл родила наследника и уже заговорила о том, что не собирается сидеть дома с ребенком.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Волочкова захотела измерить длину острова шпагатом
Известная российская балерина Анастасия Волочкова хочет измерить мальдивский остров Кудафуши с помощью шпагата.
Обновлено в 09:59
Общество
В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения
Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
Обновлено в 09:42
Хоккей
Россия — Чехия 2:0 (2-й перерыв)
Сборная России по хоккею открыла счёт в матче группового этапа чемпионата мира с Чехией.
Обновлено в 10:41
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Политика
Климкин поставил ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Общество
Строительство АЭС «Аккую» идет по графику
Обновлено в 10:52
Происшествия
СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани
В Краснодарском крае следователи проводят проверку по факту дорожного конфликта, одной из участниц которого предположительно стала судья Динского районного суда.
Обновлено в 09:39
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Москве бронемашина столкнулась с Opel
На юге Москвы бронированная военная машина столкнулась с гражданским Opel.
Обновлено в 08:44
Общество
Проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе внесен в ГД
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает закрепить право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, где уже учатся их братья и сестры.
Обновлено в 10:59
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко
Телеканал «Звезда» выпустил на своем сайте официальное опровержение публикации от 12 мая, где был размещен комментарий оперной певицы Елены Образцовой, которая умерла четыре года назад.
Обновлено в 08:25
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 11:24
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Футбол
Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 06:33
Гаджеты
Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС
Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Обновлено 11 мая в 10:59
Шоу-бизнес
Яна Рудковская на майских праздниках пересмотрела шестой сезон шоу «Голос. Дети»
В личном микроблоге 44-летняя супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассказала о нескольких вещах, которые сумели удивить ее больше всего в этом году.
Обновлено в 07:21