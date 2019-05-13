Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%Коммерсантъ вчера в 06:50

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Основой российского экспорта являлись топливно-энергетические товары.

Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%

Наука Впервые исследованы свойства жидкого углерода Сегодня свойства жидкого углерода изучают в основном при помощи компьютерного моделирования, поскольку углерод существует при таких высоких давлениях и температурах, что их не могут выдержать никакие термопрочные сосуды.

Политика США запретили Европе разрабатывать оружие США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.

Политика Верховная рада отказалась отменить закон о языке Депутаты Верховной рады Украины отклонили четыре проекта постановлений, которые предлагали отменить закон об обязательном и повсеместном использовании украинского языка.

Происшествия Отложенный на сутки из-за поломки SSJ100 рейс из Новосибирска отменили Авиакомпания «Азимут» после почти суток ожидания решила отменить рейс Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), который должен был отправиться из Новосибирска в Ростов-на-Дону.

Общество В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы По данным министерства образования за 2018 год, в стране подготовлено около 1 тысячи человек рабочих специальностей.

Происшествия Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».

Происшествия Звезда «Мажора» уснул в машине соседки Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.

Происшествия Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

Авто Opel представил гибридный кроссовер Grandland X Состоялась презентация самой мощной версии паркетника Opel Grandland X, которая получила название Hybrid4.

Происшествия В Ростовской области трое мужчин погибли при чистке выгребной ямы По данным регионального Следкома, мужчина чистил выгребную яму в своём домовладении. Из-за нехватки кислорода он потерял сознание.

Армия и оружие СК возбудил новые дела из-за обстрелов Донбасса со стороны ВСУ Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по факту обстрелов украинскими военнослужащими объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе.

Кино Дважды оскароносная Кейт Бланшетт отмечает юбилей Список работ Кейт Бланшетт на сегодня состоит более чем из 40 фильмов.

Политика Медведев раскритиковал чиновников за разгильдяйство Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по исполнению поручений российского президента Владимира Путина заявил, что в этом вопросе сложилась не самая благоприятная ситуация, отмечается разгильдяйство и перенос сроков со стороны чиновников.

Политика Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.

Политика В Кремле призвали не строить теорий заговора по графику Путина Сегодня президент Владимир Путин посетит летно-испытательный центр в Ахтубинске, где посмотрит новейшее оружие, в том числе перспективный ракетный комплекс "Кинжал".

Футбол Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020 Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Общество Дачную амнистию продлят до 2022 года Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.

Здоровье Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.

Происшествия В селе Дедилово под Тулой образовалась яма глубиной в пять этажей В селе Дедилово Тульской области возле частного дома провалился грунт. Образовалась огромная яма глубиной 15 метров.

Кино Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».

Политика США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения» Соединенные Штаты предупредили своих граждан об угрозе терактов в Израиле во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2019», сообщает 14 мая издание Yedioth Ahronoth.

Гаджеты Верховный суд США позволил пользователям судиться с Apple Пользователи могут подавать иски к компании Apple за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает CNN.

Политика Из-за надписи про Путина в Ярославле завели уголовное дело Из-за оскорбительной надписи о президенте России Владимире Путине на здании управления МВД по Ярославской области завели уголовное дело о вандализме, сообщил «Дождю» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.