Экономика

Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%Коммерсантъ вчера в 06:50

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Основой российского экспорта являлись топливно-энергетические товары.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Белоруссия сократила товарооборот и наторговала в минус

REGNUM05:32

Внешнеторговый оборот Грузии: импорт продолжает падать

Sputnik Грузия01:01

Оборот торговли России и США в январе-марте вырос на 24%

РИА Новостивчера в 07:26

Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе - марте вырос до $51,1 млрд

ТАССвчера в 08:01

Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%

Коммерсантъвчера в 06:50

Профицит торгового баланса РФ вырос в I квартале почти на 6%

Росбалтвчера в 08:23

Оборот торговли между РФ и Украиной в январе-марте снизился на 4%

ПРАЙМвчера в 07:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Наука

Впервые исследованы свойства жидкого углерода

Сегодня свойства жидкого углерода изучают в основном при помощи компьютерного моделирования, поскольку углерод существует при таких высоких давлениях и температурах, что их не могут выдержать никакие термопрочные сосуды.
Обновлено в 06:45
Политика

США запретили Европе разрабатывать оружие

США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
Обновлено в 04:02
Политика

Верховная рада отказалась отменить закон о языке

Депутаты Верховной рады Украины отклонили четыре проекта постановлений, которые предлагали отменить закон об обязательном и повсеместном использовании украинского языка.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Отложенный на сутки из-за поломки SSJ100 рейс из Новосибирска отменили

Авиакомпания «Азимут» после почти суток ожидания решила отменить рейс Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), который должен был отправиться из Новосибирска в Ростов-на-Дону.
Обновлено в 00:42
Общество

В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы

По данным министерства образования за 2018 год, в стране подготовлено около 1 тысячи человек рабочих специальностей.
Обновлено в 01:53
Религия

РПЦ: противники храма в Екатеринбурге пытаются расколоть общество

Обновлено в 06:12
Происшествия

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

Звезда «Мажора» уснул в машине соседки

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Авто

Opel представил гибридный кроссовер Grandland X

Состоялась презентация самой мощной версии паркетника Opel Grandland X, которая получила название Hybrid4.
Обновлено в 02:58
Происшествия

В Ростовской области трое мужчин погибли при чистке выгребной ямы

По данным регионального Следкома, мужчина чистил выгребную яму в своём домовладении. Из-за нехватки кислорода он потерял сознание.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

СК возбудил новые дела из-за обстрелов Донбасса со стороны ВСУ

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по факту обстрелов украинскими военнослужащими объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе.
Обновлено в 04:18
Кино

Дважды оскароносная Кейт Бланшетт отмечает юбилей

Список работ Кейт Бланшетт на сегодня состоит более чем из 40 фильмов.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Медведев раскритиковал чиновников за разгильдяйство

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по исполнению поручений российского президента Владимира Путина заявил, что в этом вопросе сложилась не самая благоприятная ситуация, отмечается разгильдяйство и перенос сроков со стороны чиновников.
Обновлено в 07:17
Политика

Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Общество

Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле

Обновлено в 06:09
Политика

В Кремле призвали не строить теорий заговора по графику Путина

Сегодня президент Владимир Путин посетит летно-испытательный центр в Ахтубинске, где посмотрит новейшее оружие, в том числе перспективный ракетный комплекс "Кинжал".
Обновлено в 06:43
Футбол

Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Космос

На Байконуре начали готовить к запуску «Союз-2» с роботом Федором

Обновлено в 05:52
Общество

Дачную амнистию продлят до 2022 года

Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В селе Дедилово под Тулой образовалась яма глубиной в пять этажей

В селе Дедилово Тульской области возле частного дома провалился грунт. Образовалась огромная яма глубиной 15 метров.
Обновлено в 00:23
Гаджеты

В Японии началось производство обновленной версии тамагочи

Обновлено в 06:37
Кино

Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Политика

США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения»

Соединенные Штаты предупредили своих граждан об угрозе терактов в Израиле во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2019», сообщает 14 мая издание Yedioth Ahronoth.
Обновлено в 05:20
Гаджеты

Верховный суд США позволил пользователям судиться с Apple

Пользователи могут подавать иски к компании Apple за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 19:36
Политика

Из-за надписи про Путина в Ярославле завели уголовное дело

Из-за оскорбительной надписи о президенте России Владимире Путине на здании управления МВД по Ярославской области завели уголовное дело о вандализме, сообщил «Дождю» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:01
Общество

Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочку

Обновлено в 03:15
Общество

В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками

Обновлено в 06:37
Происшествия

В Сети появилось полное видео страшной посадки SSJ-100 в Шереметьево

В Сети появилось полное видео посадки самолета SSJ-100, который 5-го мая загорелся в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное