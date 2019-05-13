Экономика
Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%Коммерсантъ 06:50
Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Основой российского экспорта являлись топливно-энергетические товары.
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Футбол
Салах, Мане и Обамеянг разделили «Золотую бутсу» АПЛ
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
«Спартак» откажется от аренды Промеса
Согласно информации источника, "Спартак" намеревался взять в аренду полузащитника "Севильи" Квинси Промеса, однако из-за смены руководства сейчас такая возможность не рассматривается.
Обновлено в 07:54
Экономика
«Автодор» построил меньше половины запланированных дорог
Государственная компания «Автодор» за 2018 год построила меньше половины запланированных дорог.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Истребитель Су-57 получит управляемую «умную бомбу» КАБ-250
Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 оснастят управляемой бомбой КАБ-250.
Обновлено в 06:32
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерах
Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.
Обновлено в 07:28
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Нижегородский суд вынес приговор убийце тележурналиста
К 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима приговорил Нижегородский районный суд Дмитрия Панкратова, убийцу тележурналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова.
Обновлено в 08:08
Спорт
Продюсер Андрей Разин позвал Кирилла Кокорина в «Ласковый май»
Продюсер популярной в конце 80-х группы «Ласковый май» Андрей Разин позвал в новый состав коллектива Кирилла Кокорина, младшего брата осужденного футболиста.
Обновлено в 06:16
Авто
BMW превратила i8 Roadster в машину безопасности для Formula E
Построенный на базе стандартного BMW i8 Roadster, представленного в ноябре 2017 года, вариант для гонок отличается уменьшенным по высоте лобовым стеклом, пониженным на 15 мм центром тяжести, карбон-керамическими тормозами, сертифицированной Международной автофедерацией FIA дугой безопасности, а также новым передним сплиттером и массивным задним антикрылом.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Политика
Суд признал Зеленского виновным в незаконной агитации
Обновлено в 08:22
Футбол
Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Гари Невилла
Один из фанатов бросил бокал с пивом в голову англичанину, однако тот сумел увернуться и пробраться на стадион.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Москве произошло ДТП с участием бронетранспортера
В отделе пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Москве не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о ДТП с участием БТР.
Обновлено в 06:16
Политика
Овсянников назначил нового заместителя губернатора Севастополя
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил исполняющей обязанности заместителя главы региона Марию Литовко, ранее занимавшую должность руководителя приоритетного проекта по развитию Балаклавы.
Обновлено в 04:34
Общество
IKEA откроет первый магазин в черте Москвы в конце июня
Обновлено в 07:44
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Каменском районе объявлен траур по погибшим при взрыве газа
С 13 по 14 мая в Каменском районе Ростовской области объявлен траур по погибшим во время взрыва газа в жилом доме.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Авто
Opel выпустил первый подключаемый гибрид на базе Opel Grandland X
Компания Opel представила гибридную версию кроссовера Grandland X под названием Hybrid4.
Обновлено в 03:38
Экономика
Миллер одобрил реорганизацию системы закупок «Газпрома»
На письмах стоит виза Миллера от 30 апреля: «Согласен». Все три новых департамента будет курировать Аксютин.
Обновлено в 06:39
Авто
Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Авто
Mercedes-Benz Штирлица найден в Воронеже
Обновлено в 02:41