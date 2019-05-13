Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%Коммерсантъ 06:50

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Основой российского экспорта являлись топливно-энергетические товары.

Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%

Футбол «Спартак» откажется от аренды Промеса Согласно информации источника, "Спартак" намеревался взять в аренду полузащитника "Севильи" Квинси Промеса, однако из-за смены руководства сейчас такая возможность не рассматривается.

Экономика «Автодор» построил меньше половины запланированных дорог Государственная компания «Автодор» за 2018 год построила меньше половины запланированных дорог.

Происшествия В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.

Общество Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Происшествия Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерах Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Происшествия Нижегородский суд вынес приговор убийце тележурналиста К 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима приговорил Нижегородский районный суд Дмитрия Панкратова, убийцу тележурналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова.

Спорт Продюсер Андрей Разин позвал Кирилла Кокорина в «Ласковый май» Продюсер популярной в конце 80-х группы «Ласковый май» Андрей Разин позвал в новый состав коллектива Кирилла Кокорина, младшего брата осужденного футболиста.

Авто BMW превратила i8 Roadster в машину безопасности для Formula E Построенный на базе стандартного BMW i8 Roadster, представленного в ноябре 2017 года, вариант для гонок отличается уменьшенным по высоте лобовым стеклом, пониженным на 15 мм центром тяжести, карбон-керамическими тормозами, сертифицированной Международной автофедерацией FIA дугой безопасности, а также новым передним сплиттером и массивным задним антикрылом.

Происшествия Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Футбол Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Гари Невилла Один из фанатов бросил бокал с пивом в голову англичанину, однако тот сумел увернуться и пробраться на стадион.

Происшествия В Москве произошло ДТП с участием бронетранспортера В отделе пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Москве не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о ДТП с участием БТР.

Политика Овсянников назначил нового заместителя губернатора Севастополя Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил исполняющей обязанности заместителя главы региона Марию Литовко, ранее занимавшую должность руководителя приоритетного проекта по развитию Балаклавы.

Политика ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

Шоу-бизнес Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.

Происшествия В Каменском районе объявлен траур по погибшим при взрыве газа С 13 по 14 мая в Каменском районе Ростовской области объявлен траур по погибшим во время взрыва газа в жилом доме.

Авто Opel выпустил первый подключаемый гибрид на базе Opel Grandland X Компания Opel представила гибридную версию кроссовера Grandland X под названием Hybrid4.

Экономика Миллер одобрил реорганизацию системы закупок «Газпрома» На письмах стоит виза Миллера от 30 апреля: «Согласен». Все три новых департамента будет курировать Аксютин.