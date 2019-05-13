Экономика

Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%Коммерсантъ 06:50

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Основой российского экспорта являлись топливно-энергетические товары.
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Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе - марте вырос до $51,1 млрд

ТАСС08:01

Профицит торгового баланса РФ вырос на 6%

Вести.Финанс05:35

Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%

Коммерсантъ06:50

Оборот торговли России и США в январе-марте вырос на 24%

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Профицит внешнеторгового баланса России вырос на 5,8%

Метагазета07:58

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ПРАЙМ07:15

Внешнеторговое сальдо РФ в январе-марте выросло на 5,8%

Финмаркет04:47
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