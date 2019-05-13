Экономика
Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%Коммерсантъ 06:50
Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Основой российского экспорта являлись топливно-энергетические товары.
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Политика
Соловьев выгнал из студии украинского журналиста из-за спора о Бандере
Соловьев заявил, что Бандера боролся на стороне Адольфа Гитлера, и его образ популяризируется на Украине.
Обновлено в 18:05
Здоровье
В 2018 году 38 млн россиян прошли тест на ВИЧ
В прошлом году более четверти населения РФ – 38 миллионов россиян – сдали анализы на наличие вируса иммунодефицита.
Обновлено в 10:30
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 11:18
Политика
Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов
В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Друг Доренко рассказал о последних часах его жизни
Друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста, которые тот провел у него на даче.
Обновлено в 13:19
Экономика
Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума
Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).
Обновлено в 16:33
Футбол
Стивен Джеррард дал интервью Евгению Савину
Евгений Савин сгонял к Стивену Джеррарду в Глазго и проникся духом в Ливерпуле.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна
Обновлено в 16:07
Футбол
«ПСЖ» может отдать за трех игроков «Реала» €210 млн
Трансфер Крооса оценивается в €80 млн, Иско — €60 млн, Бэйл — €70 млн.
Обновлено в 19:01
Музыка
Сергей Лазарев хотел бы провести «Евровидение-2020» в Сочи
Певец Сергей Лазарев рассказал, что хотел бы провести следующее «Евровидение» в Сочи По словам артиста, он надеется выиграть конкурс и привезти его в Россию.
Обновлено в 17:06
Политика
Климкина ждет увольнение, считает советник Зеленского
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено в 17:30
Космос
Астронавтам удалось записать звуки сейсмических толчков на Луне
Сейсмометры миссий «Аполлон» собрали достаточно данных, чтобы учёные смогли доказать, что недра Луны остывают, тем самым вызывая сейсмические толчки на спутнике Земли.
Обновлено в 13:26
Политика
В Кремле подтвердили встречу Путина с Помпео
Во вторник в Сочи Владимир Путин примет госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 12:50
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено в 17:07
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч
В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Политика
В Госдуме назвали ультиматум главы МИД Украины вульгарным шантажом
Ранее Климкин заявил, что Украина откажется от соблюдения минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкционное давление на Россию.
Обновлено в 13:21
ЖКХ
В Москве начинаются летние отключения горячей воды
В Москве с понедельника начинаются летние отключения горячей воды.
Обновлено вчера в 17:00
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Политика
Киев заявил о просьбе экс-бизнесмена из Москвы предоставить ему убежище
На Украине задержанные, по их словам, хотели получить политическое убежище.
Обновлено в 18:13
Футбол
Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль
Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В США пилота перед вылетом арестовали за убийство
Пилота американской авиакомпании Amerian Airlines арестовали перед вылетом рейса в международном аэропорту Луисвилла (штат Кентукки) по обвинению в убийстве троих человек, сообщает The Mirror.
Обновлено в 18:51
Политика
Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра
39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено в 16:43
Экономика
Кредиторы принялись массово возвращать долги россиян через суд
Представители Финансового университета сообщают, что активнее всего кредиторы возвращают через суд небольшие займы: количество заявлений в сегменте до 50 тысяч рублей выросло в два раза по сравнению с 2017 годом, и составляет 3,1 миллиона рублей в денежном выражении.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08