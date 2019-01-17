Экономика
Профицит внешней торговли России в ноябре 2018 года вырос в 1,6 разаТАСС 08:32
Профицит внешней торговли России в ноябре 2018 года в годовом выражении вырос более чем в 1,6 раза и составил $18,98 млрд, говорится в материалах Банка России.
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ЦБ оценил профицит внешней торговли России в 2018 году в $194,4 млрд
Rambler News Serviceвчера в 08:24
ТАБЛИЦА-Профицит текущего счета РФ за IV кв 18г составил $38,8 млрд -- оценка ЦБР
Financial Oneвчера в 08:45
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