Экономика

Профицит внешней торговли РФ в 2018 году вырос в 1,7 разаПРАЙМ 08:30

Положительное сальдо торгового баланса РФ, по оценке ЦБ, в 2018 году составило 194,4 миллиарда долларов против 115,4 миллиарда долларов в 2017 году, свидетельствуют материалы регулятора.
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ЦБ оценил профицит внешней торговли России в 2018 году в $194,4 млрд

Rambler News Service08:24

Счет текущих операций России показал рекордный профицит

Ведомости15:11

ЦБ отчитался о рекордном профиците операций платежного баланса России

РБК10:40

Профицит внешней торговли России в 2018 году вырос в 1,7 раза

РИА Новости08:30

Дорогая нефть и слабый импорт вывели платежный баланс на рекорд

Коммерсантъ17:23

Профицит внешней торговли РФ в 2018 году вырос в 1,7 раза

Финмаркет08:35

Профицит внешней торговли РФ в 2018 году вырос в 1,7 раза

ПРАЙМ08:30
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 18:31, Ашберн
Происшествия

Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево

Обновлено в 12:13
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено в 18:12
Авто

Toyota представила в России спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado – Style.
Обновлено в 10:59
Гаджеты

Motorola возродит культовую раскладушку RAZR

Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия

Опубликовано видео крупного пожара в типографии на Ленинском проспекте

Свидетель снял видео пожара на Ленинском проспекте. В типографском комплексе произошло воспламенение.
Обновлено в 08:18
Интернет

В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель

«Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.
Обновлено в 06:49
Авто

Компания Geely показала кросс-купе на базе Volvo XC40

Новинка под рабочим названием Geely FY11 помимо «тележки» от Volvo получит также основные узлы и агрегаты шведского автомобиля.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газового баллона в Мурманской области

Один человек погиб, двое травмированы в результате взрыва газового баллона в селе Ловозеро Мурманской области.
Обновлено в 13:27
Спорт

Эксперты WADA завершили копирование данных московской лаборатории

«Группа экспертов в составе трех человек успешно извлекла данные московской антидопинговой лаборатории»,— говорится в сообщении пресс-службы WADA.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк, передает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Число погибших при взрыве в Колумбии выросло до 10 человек

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в кадетской школе полиции в столице Колумбии возросло до десяти человек, еще 65 получили ранения, сообщает в четверг портал Heraldo.
Обновлено в 17:45
Политика

Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинца

Украинский президент Петр Порошенко выбил телефон из рук украинца, снимавшего главу государства во время общения с избирателями и пытавшегося задать ему вопрос, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:32
Авто

Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде

Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 14:28
Общество

MasterCard запретит приложениям автоматическое списание денег

Платежная система MasterCard запретит приложениям автоматическое списание денег по истечении бесплатной версии продукта.
Обновлено в 07:02
Гаджеты

Опубликовано живое фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+

Для кого-то топовые смартфоны Samsung Galaxy S10 станут реальностью только 24 февраля, а кто-то ими уже вовсю пользуется.
Обновлено в 01:32
Космос

«Лунный росток» погиб от холода

Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, как ранее писал "Ревизор.ru", погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Обновлено в 04:16
Транспорт

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов

Обновлено 15 января в 15:34
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Наука

Ученые рассказали, как улучшить память и работу мозга

Группа американских исследователей установила, что физическая активность, в том числе прогулки или домашние дела, помогают улучшать память и иные когнитивные функции головного мозга.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Тысячи людей ждут Путина у храма Святого Саввы в Белграде

Тысячи людей ждут у храма святого Саввы в Белграде президента РФ Владимира Путина, который находится в Сербии с официальным визитом.
Обновлено в 12:25
Технологии

Оксфорд прекратил получение финансирования от «Huawei»

Оксфордский университет заявил о приостановке получения финансовой помощи от китайской компании «Huawei Technologies Co. Ltd» на фоне растущего неодобрения мировым сообществом деятельности корпорации.
Обновлено в 14:57
Транспорт

«Победа» отменит все международные рейсы из «Пулково»

«Победа» с апреля отменяет все международные рейсы из «Пулково».
Обновлено в 12:56
Энергетика

Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено в 13:09
Интернет

В работе бойлеров Ariston произошел сбой из-за блокировки Telegram

Владелец водонагревателя не стал ругаться ни на Ariston, ни на Роскомнадзор, но в ответ он написал — «Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!».
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Британские власти арестовали сухогруз «Кузьма Минин»

Обновлено в 07:19
Общество

Умерла красноярская пенсионерка-путешественница баба Лена

91-летняя путешественница Елена Ерхова, известная в социальных сетях как баба Лена, умерла в Красноярске.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке

Обновлено в 06:39
Общество

Между Гитлером и Евой Браун никогда не было сексуальной близости

Обновлено в 11:33
Происшествия

Против сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, завели новое дело

Обновлено в 10:44
Космос

В Роскосмосе рассказали об обилии космического мусора на орбите Земли

О засорении геостационарной орбиты Земли (ГСО) рассказали специалисты головного научного института Роскосмоса - ЦНИИмаш.
Обновлено в 17:57
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