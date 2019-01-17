Экономика

Профицит внешней торговли РФ в 2018 году вырос в 1,7 разаПРАЙМ 08:30

Положительное сальдо торгового баланса РФ, по оценке ЦБ, в 2018 году составило 194,4 миллиарда долларов против 115,4 миллиарда долларов в 2017 году, свидетельствуют материалы регулятора.
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Профицит внешней торговли РФ в 2018 году вырос в 1,7 раза

Финмаркет08:35

Профицит внешней торговли России в 2018 году вырос в 1,7 раза

РИА Новости08:30

ЦБ оценил профицит внешней торговли России в 2018 году в $194,4 млрд

Rambler News Service08:24

ЦБ отчитался о рекордном профиците операций платежного баланса России

РБК09:07

Профицит внешней торговли РФ в 2018 году вырос в 1,7 раза

ПРАЙМ08:30

ТАБЛИЦА-Профицит текущего счета РФ за IV кв 18г составил $38,8 млрд -- оценка ЦБР

Financial One08:45
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Автоматически обработано 7190 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
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На юго-востоке Франции в одном из зданий университета Лиона произошло несколько взрывов, возник пожар, сообщает BFM TV.
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