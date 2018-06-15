Экономика
Профицит торгового баланса РФ в I квартале вырос на 5,8%ПРАЙМ вчера в 04:32
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-марте выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,8%, или на 2,8 миллиарда долларов, и составило 51,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Политика
National Interest предложил способ примирения России и США
Россия и США смогли бы снизить градус напряженности в двусторонних отношениях, если бы поделили мир на сферы влияния и соблюдали их, пишет политолог Тед Гален Карпентер для National Interest.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Здоровье
Названа главная причина детского ожирения
Ученые анализировали данные здоровья детей, проживающих в странах Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения среди детского населения.
Обновлено вчера в 23:17
Авто
Определили самые угоняемые автомобили в России
Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
«Азимут» отложил рейс SSJ100 из Новосибирска на восемь часов
Обновлено вчера в 02:26
Путешествия
Федор Конюхов установил сразу несколько мировых рекордов
Известный российский путешественник Федор Конюхов установил ряд мировых рекордов Сразу несколько мировых рекордов установил знаменитый российский путешественник Федор Конюхов во время кругосветной экспедиции на весельной лодке "Акрос".
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Официант пиццерии вернул клиентке чек на полмиллиона долларов
В Нью-Йорке официант итальянской пиццерии вернул посетительнице забытый ею чек на 424 тысячи долларов.
Обновлено вчера в 19:59
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — сказал Ермаков.
Обновлено вчера в 23:09
Транспорт
В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве
Очаги аварийности в Москве появляются из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Гаджеты
Lenovo показала прототип ноутбука со складным экраном
Пока в Intel думают, как можно использовать гибкие экраны в ноутбуках, Lenovo продемонстрировала прототип такого устройства под названием ThinkPad X1.
Обновлено в 01:30
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Религия
Куйвашев пригласил сторонников возведения храма в Екатеринбурге и протестующих на разговор
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил сторонников строительства храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга и протестующих на разговор для выработки компромисса.
Обновлено в 02:00
Игры
Netflix приедет на Е3 2019, чтобы поделиться новостями об играх
Сервисный кинотеатр Netflix объявил о приезде на Е3 2019, где он не только представит игры по своей собственности, но и проведёт на «Колизее» выставки целую панель под названием «Воплощение ваших любимых сериалов в жизнь: превращение Netflix Originals в видеоигры».
Обновлено вчера в 18:28
Кино
Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов»
В сериале «Игра престолов» россиянам больше всего нравятся такие персонажи, как Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.
Обновлено в 02:38
Политика
Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи
Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.
Обновлено вчера в 12:50
Здоровье
Врачи предупредили об особой опасности употребления кофе летом
Для поддержания тонуса летом достаточно пяти и меньше чашек бодрящего напитка в день, выяснили исследователи из Университета Южной Австралии.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено вчера в 16:50
Гаджеты
В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость
Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.
Обновлено в 02:33
Наука
Ежедневный прием аспирина может стать причиной кровоизлияния в мозг
Согласно новому исследованию американских ученых низкая доза аспирина, ежедневно принимаемая для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей без истории подобных состояний.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Суд продлил домашний арест советнику красноярского губернатора
Железнодорожный райсуд Красноярска удовлетворил ходатайство следователей и продлил до 5 июля срок домашнего ареста Антона Натарова — советника губернатора Красноярского края Александра Усса.
Обновлено вчера в 23:41
Экология
Долину гейзеров на Камчатке закрыли из-за брачного периода медведей
В Долине гейзеров на Камчатке приостановлено проведение плановых туристических экскурсий, поскольку отдыхающие и шум вертолетов могут помешать брачному периоду медведей, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.
Обновлено вчера в 06:00
Космос
Ученые составили каталог дальних галактик
При разработке каталога дальних галактик, который должен существенно облегчить задачу анализа результатов работы телескопа James Webb, женевские астрофизики сопоставили данные наблюдений, полученные при помощи запущенного NASA в 2003 году 85-сантиметрового инфракрасного телескопа Spitzer и орбитальной обсерватории Hubble, работающей с 1990 года.
Обновлено в 01:46
Общество
Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением расширить список сельских профессий, представителям которых положена надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
В Совете Федерации подготовили законопроект о «цифровом профиле»
Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак разработал законопроект о "цифровом профиле" и намерен в ближайшее время внести его в Госдуму.
Обновлено в 02:26