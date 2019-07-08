Экономика

Профицит торгового баланса Германии в мае вырос до 20,6 млрд евроФинмаркет 04:14

Внешнеторговый профицит за 5 месяцев зафиксирован на уровне 93,3 млрд евро, что на 7% ниже аналогичного показателя за 2018 год. Положительное сальдо счета текущих операций Германии уменьшилось в мае до 16,5 млрд евро с 22,9 млрд евро месяцем ранее.
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Профицит торгового баланса Германии вырос за месяц на 15%

Росбалт08:11

Немецкий экспорт восстановился в мае, импорт снизился

Financial One04:36

Экспорт товаров из Германии в мае вырос на 1,1%

REGNUM04:36

Профицит торгового баланса Германии в мае вырос до 20,6 млрд евро

Финмаркет04:14

Промпроизводство в Германии в мае выросло на 0,3% к апрелю, хуже прогноза

ПРАЙМ02:15

Перу быстрыми темпами завоёвывает сельскохозяйственный рынок мира

Ежедневные Новости Владивостока05 июля в 07:11
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Политика

Саломе Зурабишвили осудила поступок грузинского телеведущего и его нецензурную лексику в адрес Путина

Поведение грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире своей воскресной авторской передачи позволил себе нецензурно оскорблять президента России Владимира Путина и его родителей – это явная провокация грузинских радикальных сил, считают в МИД России.
Обновлено в 09:39
Футбол

Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба раньше срока, сообщает Sport.es со ссылкой на SER-Catalunya.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО

Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад

Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ.
Обновлено в 09:44
Авто

Культовый Ford GT выставили на продажу

Аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги спортивное купе Ford GT 2006 года выпуска.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть

Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Общество

Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Наука

Китайские ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле

В рамках своего исследования ученые наблюдали за жизнью примерно десяти тысяч жителей Гонконга на протяжении пяти лет.
Обновлено в 06:31
Общество

Матвиенко не нашла, к чему придраться в Ставрополе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Ставрополь призналась журналистам, что не нашла, за что покритиковать городские власти.
Обновлено в 08:15
Политика

ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста между Россией и Украиной, говорится 8 июля в заявлении холдинга.
Обновлено в 07:04
Экономика

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Политика

Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой»

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.
Обновлено в 10:34
Здоровье

Военные врачи сделали прививки коллегам и пациентам психоневрологического интерната Тулуна

Военнослужащие медслужбы Центрального военного округа провели вакцинацию более 200 сотрудников и пациентов психоневрологического интерната в пострадавшем от паводков Тулуне в Иркутской области.
Обновлено в 09:50
Общество

В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Политика

Последние самолеты завершают рейсы между Россией и Грузией

Самолеты грузинских и российских авиалиний совершают последние рейсы перед полным прекращением пассажирского авиасообщения между странами.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

У корпуса Уральского федерального университета на проспекте Ленина срочно укладывают новый асфальт

Ранее сообщалось, что Путин посетит главный корпус УрФУ на улице Мира.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Политика

Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
Обновлено в 10:39
Общество

Власти хотят отбирать жилье у россиян ради гармоничной застройки

Ради реализации комплексного развития предусмотрена возможность принудительного изъятия недвижимости, в том числе жилых помещений многоквартирных домов.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Спорт

13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину

13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23
Политика

Оскорбивший Путина канал «Рустави 2» заявил о давлении властей Грузии

Осуждающая реакция грузинских властей является угрозой и давлением на СМИ, заявили на канале «Рустави 2».
Обновлено в 06:40
Общество

В Петербурге Макдональдс оштрафуют на полмиллиона за отказ дать соус

Хотя в изображении на рекламном плакате четко было видно, что за 155 рублей посетитель заведения может рассчитывать на обед из напитка, картофеля фри, шести «Чикен макнаггетс» и соуса.
Обновлено в 10:08
Политика

В Германии признали необходимость «Северного потока-2»

Немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер заявил в интервью изданию Bild, что российский газопровод принесет стране экономическую выгоду, но при этом Берлин не станет зависимым от России.
Обновлено в 02:06
Авто

В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat

Стоимость «гражданской» версии седана Aurus Senat составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:17
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Кино

Паулина Андреева сыграет в новом фильме жену Виктора Цоя

Супругу Виктора Цоя сыграет известная актриса Паулина Андреева.
Обновлено в 08:04
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.
Обновлено в 07:40
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