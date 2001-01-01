Структурный профицит ликвидности банков РФ, характеризующий избыток денег в банковской системе, в июне снизился на 0,3 трлн рублей по сравнению с маем и составил 2,3 трлн рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Профицит ликвидности банков России в июне снизился до 2,3 трлн рублей

Политика Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Общество Росгвардия захотела охранять мак и коноплю В законопроекте отдельно прописывается охрана опийного мака, который выращивают в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Происшествия Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага» Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.

Происшествия Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.

Происшествия 17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне 17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.

Автоспорт Гран-при Великобритании. Боттас был лучшим во второй практике На автодроме в Сильверстоуне проходит десятый этап Формулы-1 – Гран-при Великобритании. Состоялась вторая свободная практика.

Экономика Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Экономика В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что международные платежные системы (МПС) не покинут рынок России из-за нового законопроекта.

Здоровье В регионах России ликвидируют дефицит медперсонала В российских регионах разработают планы-графики по ликвидации дефицита медперсонала с учетом потребности в кадрах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Футбол «Рубин» намерен подписать контракт с Гацканом Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан может сменить клубную прописку. Хавбек попал в сферу интересов «Рубина».

Авто В России отзывают 3 автомобиля Porsche Компания Porsche отзывает из-за проблем с подушками безопасности 3 автомобиля 718 Cayman и 911.

Шоу-бизнес Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.

Политика Украинский телеведущий обматерил Путина Ведущий новостей украинского 24 канала Артем Овдиенко опубликовал в Facebook обращение к президенту России Владимиру Путину.

Армия и оружие Начались поставки С-400 в Турцию Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.

Здоровье Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел в России К массовой гибели пчел привело бесконтрольное использование пестицидов при обработках полей, последние 8 лет производство, реализация и применение пестицидов в России не контролируются, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Интернет В Google признались, что прослушивают пользователей Слежка осуществляется при помощи приложения Google Assistant.По заверению компании ее сотрудники, прослушивающие людей не знают, кто именно отправил запрос и не имеют доступа к личной информации пользователя.Google был вынужден дать комментарий после того, как бельгийская VRT NWS публично разоблачила IT-гиганта.

Происшествия Замглавы Пенсионного фонда задержан по делу о взятке В даче взятки подозревают сотрудника IT-интегратора «Техносерв», он также задержан, заявил собеседник агентства.

Экономика Крупнейший в мире алмазный рудник закроют Австралийско-британский концерн Rio Tinto Group принял решение закрыть крупнейший в мире алмазный рудник, который находится в Западной Австралии, пишет Bloomberg.

Политика Украинские власти обжалуют приговор военнослужащему Виталию Маркиву Маркив получил 24 года лишения свободы по обвинению в содействии убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли.