Финансы
Профицит ликвидности банков России в июне снизился до 2,3 трлн рублейТАСС 09:55
Структурный профицит ликвидности банков РФ, характеризующий избыток денег в банковской системе, в июне снизился на 0,3 трлн рублей по сравнению с маем и составил 2,3 трлн рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.
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