Экономика

Профицит федерального бюджета РФ за семь месяцев составил 3,4% ВВПБанки.ру вчера в 07:28

Профицит федерального бюджета РФ за семь месяцев года составил 2,028 трлн рублей, или 3,4% ВВП.
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Коммерсантъвчера в 18:50

Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВП

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Профицит бюджета России за семь месяцев составил 2,027 триллиона рублей

Комсомольская правдавчера в 08:40

Россия завершила январь—июль с профицитом бюджета

Росбалтвчера в 08:10

Эхономика: 1 сентября стартует эксперимент по маркировке средств реабилитации

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Профицит бюджета за июль увеличился на 30%

Rambler News Serviceвчера в 07:01

Регулятор рынка электроэнергии подготовил правила выдачи зеленых сертификатов

Ведомости14 августа в 18:17
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:05, Ашберн
Происшествия

Airbus А321 совершил аварийную посадку в Подмосковье

Обновлено 14 августа в 23:56
Происшествия

Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери

Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа

Обновлено вчера в 11:43
Общество

В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

Советские системы ПВО замечены на Аляске

Обновлено вчера в 07:19
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие

Противостояние Индии и Пакистана: 10 человек погибли в Кашмире

По данным агентства Associated Press Of Pakistan, которое ссылается на заявление пакистанских ВС, жертвами перестрелки в Кашмире стали 10 человек: три пакистанских солдата, пять индийских военных и два мирных жителя.
Обновлено вчера в 19:54
Здоровье

Врач назвал продукты, убивающие раковые клетки

Источник фото: pixabay.com Кроме того, врач Уильям Ли перечислил продукты, убивающие раковые клетки.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия

Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург

Обновлено в 01:04
Политика

В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено в 00:05
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 01:30
Наука

Созданы два «плаща-невидимки» для защиты от волн

Вторая группа из университетов Китая пришла к почти такой же идее пассивного гидродинамического «плаща-невидимки».
Обновлено 14 августа в 07:45
Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России

В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено вчера в 09:05
Финансы

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28
Наука

В Японии научились выбирать пол потомства при оплодотворении

Как сообщает журнал PLOS Biology, исследователи из Университета Хиросимы научились выбирать пол потомства животных при искусственном оплодотворении.
Обновлено 14 августа в 18:52
Космос

Магнитогорский робот Фёдор на следующей неделе полетит в космос

Обновлено вчера в 10:45
Финансы

Россия сократила вложения в облигации США

В июне 2019 года Россия сократила вложения в американские государственные бумаги с $12,042 млрд до $10,848 млрд.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

Порядка 40% свидетельств о рождении выдают в столичных роддомах

В столице около 40% свидетельств о рождении получают родители новорожденных при выписке из роддома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Игры

EDGE показал первый постер революционного шутера от автора Halo — Disintegration

Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом

Обновлено в 01:18
Экономика

Передел рынка краба может стоить бизнесу свыше 150 млрд рублей

Стоимость квот на крабовых аукционах может существенно вырасти – в правительство внесены документы, меняющие формулу расчета начальной стоимости лота, рассказали сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний и подтвердил федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 01:38
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Труп с пакетом на голове нашли в машине в Красноярске

Тело мужчины с пакетом на голове обнаружили утром в пятницу, 16 августа, на одной из улиц Красноярска.
Обновлено в 01:03
Наука

Адаптация к условиям среды подправила индейцам форму черепа

Ученые выяснили, что на форму черепа индейцев повлиял не только генетический дрейф, но и окружающая среда.
Обновлено 14 августа в 12:44
Армия и оружие

Зарубежные эксперты признали превосходство С-400 над аналогами из США

Обновлено в 00:27
Космос

Космическая компания забайкальца Кокорича будет запускать спутники с помощью ракеты на воде

Американская космическая компания "Момептиs", принадлежащая забайкальцу Михаилу Кокоричу, будет запускать в космос спутники с помощью шаттлов, топливом для которых является вода.
Обновлено в 00:33
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