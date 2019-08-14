Профицит федерального бюджета РФ за семь месяцев года составил 2,028 трлн рублей, или 3,4% ВВП.

Профицит федерального бюджета РФ за семь месяцев составил 3,4% ВВП

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