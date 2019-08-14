Профицит федерального бюджета РФ по итогам января-июля 2019 года составил 3,4% ВВП, или 2,027 трлн рублей, сообщает Минфин. Доходы бюджета за отчетный период составили 11,469 трлн рублей, в том числе нефтегазовые - 4,782 трлн рублей, ненефтегазовые - 6,686 трлн рублей.

Общество Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.

Общество В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.

Футбол «Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Происшествия В ДТП в Туве погибли четыре человека Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.

Происшествия Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске В Омске возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов 10-летним мальчиком.

Политика Команда Зеленского создаст план возвращения Крыма и Донбасса Направления деятельности будут определены в ближайшее время, план по возвращению Крыма и Донбасса озвучат в 2020 году.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.

Энергетика Bloomberg узнал о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках Американские санкции в отношении Ирана и Венесуэлы оказались выгодны российским нефтяным компаниям, которые с ноября 2018 года по июль дополнительно смогли заработать $905 млн, сообщает агентство Bloomberg, опираясь на собственные расчеты.

Общество Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Происшествия В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.

Происшествия В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.

Политика Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей «В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.

Происшествия В подмосковном правительстве заявляют об отсутствии близ «Жуковского» угрожающих полетам птичьих стай В министерстве добавили, что вблизи аэропорта находится значительное количество водных объектов, где живут и питаются чайки, поскольку водные объекты является для них естественной средой обитания.

Гаджеты Близится анонс стильных AR/VR-очков Huawei Ресурс LetsGoDigital сообщает о том, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei зарегистрировал новые торговые марки, под которыми будут выпущены очки дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.

Наука Химики синтезировали карбиновое кольцо из 18 атомов углерода Сканирующий комплекс из туннельного и атомно-силового микроскопов помог британским и швейцарским химикам синтезировать циклическую молекулу одной из аллотропных форм углерода.

Футбол «Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ» В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.

Политика Текслер провел новые перестановки в правительстве Глава Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении Ирины Акбашевой исполняющей обязанности министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.

Происшествия Труп с пакетом на голове нашли в машине в Красноярске Тело мужчины с пакетом на голове обнаружили утром в пятницу, 16 августа, на одной из улиц Красноярска.