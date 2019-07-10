Финансы
Профицит бюджета РФ за I полугодие составил 3,1% ВВПТАСС вчера в 09:31
Профицит федерального бюджета РФ по итогам января-июня 2019 года составил 3,1% ВВП, или 1,561 трлн рублей, говорится в материалах на сайте Минфина. Доходы бюджета за отчетный период составили 9,548 трлн рублей, в том числе нефтегазовые - 4,121 трлн рублей, ненефтегазовые - 5,426 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 06:24, Вашингтон
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
Названы цены на iPhone следующего поколения
Стоит отметить, что данная информация не считается достоверной и возможно американская компания удержит, а может даже и снизит цены на свои новые смартфоны.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара рядом с ТЭЦ-27
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Госдуме предлагают наказывать за ложные экспертизы
Как пояснил один из авторов инициативы глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, сейчас уголовная ответственность экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена на стадии, когда уголовное дело уже возбуждено.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Авто
В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью
Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport.
Обновлено в 05:50
Религия
В Москву привезут мощи Петра и Февронии
В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Происшествия
За взятку задержаны 10 сотрудников таможни «Домодедово»
Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны за крупные взятки.
Обновлено в 05:16
Политика
Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
В Пенсионном фонде России (ПФР) отреагировали на задержание заместителя председателя правления организации Алексея Иванова.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее
Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Техника российского производства примет участие в учениях в Венесуэле
Техника российского производства, которая стоит на вооружении армии Венесуэлы, будет участвовать в предстоящих учениях в республике.
Обновлено в 03:03
Общество
Выживание людей в Индии поставлено под угрозу
Климатические изменения в ближайшем будущем поставят под угрозу выживание более 1 миллиарда человек на полуострове Индостан.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Происшествия
Из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах «Мосэнерго» отключило электростанцию
Пожар на подмосковной ТЭЦ-27 привел к тому, что «Мосэнерго» приняло решение об отключении электростанции.
Обновлено в 05:38
Политика
Госдума прокомментировала идею «переименования» России
Депутат Государственной Думы от Крыма Руслан Бальбек назвал инициативу переименования России и русского языка демонстрацией невежества.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
В Петербурге открылся Международный военно-морской салон
На Международном военно-морском салоне в Петербурге представлены лучшие образцы судостроения и морского вооружения, а также перспективные технологии.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие
В КНР китайскими Y-20 заменят российские Ил-76
По словам обозревателей ресурса, именно китайскому военно-транспортному самолету Y-20 будет поручено перевозить на своем борту новейший основной танк Тип 99А.
Обновлено в 05:25
Политика
Провокацию в адрес делегатов МАП в Грузии готовили год, заявил Климов
Провокация в адрес делегатов Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии была тщательно спланирована, она готовилась в течение года, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Обновлено в 04:22
Общество
В Цюрихе суд запретил петуху кукарекать по ночам
Жители Цюриха обратились в суд из-за криков петуха, который мешал им спать по ночам. Об этом сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.
Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Наташа Королева вдохновилась Лободой и оголилась перед страной
Певица Наташа Королева, вдохновившись фотографией коллеги Светланы Лободы, которая якобы обнаженная стояла на голове, решила повторить фотоснимок на свой лад.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
На врио министра экологии Чувашии завели дело о превышении полномочий
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Зеленский распорядился «усилить активность» ВСУ в Донбассе
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски
Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Неизвестный мужчина попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Песков назвал выход Путина к людям в Екатеринбурге обычной практикой
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обычной практикой выход президента РФ Владимира Путина к людям во время встреч и поездок.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму
Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
Обновлено в 06:01
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено вчера в 13:57
Технологии
Mail.Ru заплатит «белым» хакерам $15 000 за найденную уязвимость
За обнаруженные слабые места в браузере Atom «белые» хакеры получат денежное вознаграждение, максимальная сумма которого составляет $15 тысяч.
Обновлено в 05:31