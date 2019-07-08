Финансы
Профицит бюджета России за первое полугодие составил 3,1% ВВПМетагазета 09:42
Профицит федерального бюджета России за первое полугодие 2019 года составил 3,1% ВВП. В денежном эквиваленте показатель составил 1,561 трлн рублей. За шесть месяцев 2019 года доходы бюджета составили 9,548 трлн рублей.
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