Финансы

Профицит бюджета России за первое полугодие составил 3,1% ВВПМетагазета 09:42

Профицит федерального бюджета России за первое полугодие 2019 года составил 3,1% ВВП. В денежном эквиваленте показатель составил 1,561 трлн рублей. За шесть месяцев 2019 года доходы бюджета составили 9,548 трлн рублей.
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