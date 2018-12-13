Финансы

Профицит бюджета России за 11 месяцев достиг 3,7%
Коммерсантъ
15:55

За 11 месяцев в бюджет поступило 17 трлн 456,9 млрд руб. (92,1% к общему объему доходов федерального бюджета).
Коммерсантъ15:55

Подробнее о событии

Минфин: профицит бюджета за январь-ноябрь составит 3,7% ВВП

Московский Комсомолец21:56

Профицит бюджета России за 11 месяцев достиг 3,7%

Коммерсантъ15:55

Профицит бюджета РФ в январе—ноябре достиг 3,7%

Росбалт10:49

Минфин оценил текущий профицит бюджета в 3,7% ВВП

News.ru09:35

Профицит федерального бюджета за 11 месяцев составил 3,4 трлн рублей

Rambler News Service08:50

Профицит бюджета РФ за 11 месяцев вырос до 3,7% ВВП

Вести.Финанс09:35

Высокие цены на нефть дали Белоруссии незапланированную прибыль

Евразия Dailyвчера в 16:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Базовая процентная ставка в размере 0% была утверждена Европейским Центральным банком, сообщает RT.
Обновлено в 11:52
Финансы

Минэкономразвития пересмотрит прогноз по курсу рубля в апреле

Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле 2019 года, пока ведомство не видит причин менять его.
Обновлено в 10:55
Финансы

МВФ подвел итог глобальному долгу за 2017 год

Общий глобальный долг по всем выданным кредитам МВФ увеличился до 225% от мирового ВВП В конце прошлого года сумма глобального долга составила $184 трлн.
Обновлено в 14:30
Финансы

Политика продолжает давить на рынок

Начало торгов в Америке идет на мажорных нотах, так как игроки продолжают отыгрывать позитивные новости с переговоров между США и КНР.
Обновлено в 12:34
Финансы

ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России

ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%.
Обновлено в 04:56
Финансы

В Якутии будут приняты жёсткие меры к муниципалитетам-должникам

Ряд жёстких мер будет принят в отношении муниципальных администраций, накопивших большие долги по оплате коммунальных услуг, завоза тарированного топлива и социально-значимых продуктов питания, заявил на совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами районов первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.
Обновлено в 21:18
Финансы

Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию

Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено в 02:48
Финансы

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%

13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено в 07:05
Финансы

Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов

Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено в 04:00
Финансы

Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн

Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено в 01:03
Финансы

В ноябре объемы кредитования в Китае выросли в 1,8 раза

Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в ноябре увеличился до 1,250 трлн юаней ($181 млрд) по сравнению с 697 млрд юаней в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).
Обновлено вчера в 10:47
Финансы

Насколько вырос объем иностранных инвестиций в Узбекистане

Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:30
Финансы

Рубль незначительно повышается к доллару и евро

В четверг, 13 декабря, рубль незначительно укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 02:25
Финансы

Шесть банков Танзании оказались на пороге банкротства

На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что шесть банков Танзании находятся на пороге банкротства и могут прекратить свою деятельность в ближайшее время, сообщает Swahili Times.
Обновлено в 03:10
Финансы

Клиенты системы Blizko смогут отправлять трансграничные переводы без комиссии

Клиенты платежной системы Blizko Связь-Банка с 14 декабря смогут отправлять трансграничные денежные переводы без комиссии, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Обновлено в 10:34
Главное