Экономика
Профицит бюджета России в 2018 году составил 2,7% ВВПТАСС 04:11
Профицит бюджета Российской Федерации в 2018 году составил около 2,746 трлн рублей, или 2,7% ВВП, сообщается в материалах Минфина. Доходы бюджета составили 19,455 трлн рублей, расходы - 16,709 трлн рублей. Таким образом, профицит бюджета превысил заложенный в законе о бюджете показатель в 2,1% ВВП.
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Финансы
Банк России оценил размер дыры в Московском индустриальном банке
Размер дисбаланса между активами и пассивами Московского индустриального банка, который был отправлен на санацию, составит от 60 млрд до 100 млрд рублей, сообщил зампред Банка России Василий Поздышев журналистам.
Обновлено в 09:08
Экономика
В России могут ввести налоговый вычет по расходам на фитнес
Власти РФ планируют предоставлять гражданам новый социальный налоговый вычет по расходам на спортивно-оздоровительные услуги, уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на официальном портале проектов нормативных актов правительства.
Обновлено в 04:01
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на €570 млн
Еврокомиссия оштрафовала платежную систему MasterCard на €570,6 млн за нарушение антимонопольных правил ЕС.
Обновлено в 08:18
Экономика
Сбербанк стал самым сильным банковским брендом по версии Brand Finance
Сбербанк стал самым сильным банковским брендом 2018 года в рейтинге международного агентства Brand Finance 500, которое ежегодно анализирует ведущие бренды.
Обновлено в 08:28
Экономика
«Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси» решили объединиться
Бенефициары группы «Дикси», компании «Альбион-2002» (сеть магазинов «Бристоль») и алкомаркетов «Красное & Белое» договорились об объединении активов в единый розничный бизнес.
Обновлено вчера в 11:35
Финансы
Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет
Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
«Газпром межрегионгаз» подтвердил сумму долгов жителей Чечни за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» подтвердила, что сумма задолженности жителей Чеченской Республики за газ превышает 9 млрд рублей.
Обновлено в 04:28
Экономика
Госдума запрещает арест и взыскание из социальных выплат должников
Законопроект, вводящий запрет взыскивать с граждан денежные средства, полученные в виде социальных выплат, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Обновлено в 03:19
Финансы
«Мечел» рефинансировал синдицированный кредит на $1 млрд
Российская горнодобывающая и металлургическая компания ПАО «Мечел» рефинансировала синдицированный предэкспортный кредит пула зарубежных банков на $1 млрд.
Обновлено в 07:59
Экономика
Продажи недвижимости ГК «ПИК» в 2018 году выросли на 11%
Группа компаний "ПИК" в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличила продажи недвижимости на 11% - до 210,6 млрд рублей.
Обновлено в 03:17
Экономика
ТМК заметно увеличила отгрузку труб. Инвесторы принялись скупать акции
Инвесторы отреагировали на положительную динамику многочисленными покупками акций.
Обновлено в 08:13
Финансы
Фрадков назвал размер кредитов Промсвязьбанка оборонным предприятиям
На баланс Промсвязьбанка будет передана большая часть оборонных кредитов, выданных другими банками, их размер Минфин оценивал в 1 трлн руб. Первый транш таких кредитов банки должны передать до мая 2019 г. Создание специального банка под гособоронзаказ призвано защитить другие банки от санкций США.
Обновлено в 08:04
Недвижимость
Рекордное число ипотечных договоров заключили москвичи в прошлом году
Как уточняется, в декабре было зарегистрировано 9,47 тыс. договоров ипотечного кредитования, месячный рост составил 10% (в ноябре - 8,57 тыс.).
Обновлено в 07:13
Экономика
Бывший глава Росприроднадзора стал президентом «Нового потока»
Бывший глава Росприроднадзора Артем Сидоров стал президентом группы компаний «Новый поток», которая управляет рядом нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Обновлено в 03:36
Экономика
Вместо Дмитрия Горицкого должность президента занял представитель ВТБ
Совет директоров принял отставку Дмитрия Горицкого и назначил нового президента. Им стал представитель группы ВТБ Александр Сурин.
Обновлено в 08:58