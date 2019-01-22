Профицит бюджета России в 2018 году составил 2,7% ВВПТАСС 04:11

Профицит бюджета Российской Федерации в 2018 году составил около 2,746 трлн рублей, или 2,7% ВВП, сообщается в материалах Минфина. Доходы бюджета составили 19,455 трлн рублей, расходы - 16,709 трлн рублей. Таким образом, профицит бюджета превысил заложенный в законе о бюджете показатель в 2,1% ВВП.

Профицит бюджета России в 2018 году составил 2,7% ВВП

Происшествия Происшествия В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

Происшествия Происшествия Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены В районе Ла-Манша приостановлены поиски легкого одномоторного самолета Piper Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Le Monde.

Политика Политика Завершатся ли успехом переговоры Путина и Абэ о мирном договоре 22 января в Москве пройдет юбилейная, 25-я встреча премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина, в ходе которой стороны обсудят решение курильского вопроса.

Происшествия Происшествия Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан Один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак В ролике, размещенном РЕН ТВ, можно заметить, как в заведение в центре Москвы 21 января вечером заходит Виторган и просит официантку провести его к столику, где Богомолов, предположительно, сидел с супругой актера - телеведущий, актрисой, бывшим кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.

Общество Общество Собянин призвал провести экспертизу по дому Булошникова

Авто Авто Renault выводит на рынок другой Renault Logan Crossover В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.

Происшествия Происшествия Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции

Экономика Экономика Сбербанк признан вторым по силе брендом мира Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).

Авто Авто Renault показал обновленный ситикар Twingo Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.

Авто Авто Владелец Jaguar XJ отсудил у импортёра более 40 млн рублей

Авто Авто Минпромторг показал видео создания «президентского» лимузина Aurus Минпромторг опубликовал на своем канале в сети YouTube видео «Как создавался AURUS», рассказывающее об истории разработки и запуска в производство президентского лимузина Aurus Senat, являющегося частью проекта «Кортеж».

Технологии Технологии Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon, доступ к которым ранее ограничили для блокировки Telegram.

Авто Авто Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

Кино Кино Объявлены номинанты на «Оскар-2019»

Происшествия Происшествия СК задержал двух московских полицейских по делу о мошенничестве В Москве сотрудники СК задержали двух полицейских, подозреваемых в причастности к мошенничеству с квартирами.

Спорт Спорт WADA сохранило РУСАДА статус соответствия кодексу организации Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) оставил неизменным статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), без применения санкций и лишения соответствия кодексу международной организации.

Политика Политика Путин запретил использование мигалок не входящим в МЧС спасателям Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий не входящим в систему МЧС спасателям устанавливать на автомобили специальные световые и звуковые сигналы.

Наука Наука Ученые обнаружили в костях человека кровеносные сосуды

Авто Авто Обновленный пикап Mitsubishi L200 появится в России весной В марте 2019 года российские дилеры бренда Mitsubishi начнут продажи обновленного пикапа L200.

Авто Авто BMW «копейка» и Mercedes A-Class могут породниться Компании BMW и Mercedes-Benz могут заняться совместной разработкой компактных автомобилей.

Футбол Футбол Усэйн Болт завершил карьеру футболиста Прославленный легкоатлет из Ямайки 32-летний Усэйн Болт решил завершить едва начавшуюся карьеру футболиста.

Экономика Экономика Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евро Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе.

Происшествия Происшествия Буксир с пострадавшими на танкерах моряками прибыл в Керчь Буксир «Меркурий» с пострадавшими во время пожара на двух танкерах в Чёрном море моряками прибыл в порт города Керчи.

Происшествия Происшествия Певца Криса Брауна задержали в Париже по обвинению в изнасиловании Популярного американского певца Криса Брауна задержали в Париже по обвинению в изнасиловании, сообщили источники во французских правоохранительных органах.

Экономика Экономика Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур В прошлом году Dyson сообщила о том, что начнет производить электромобили в Сингапуре.

Происшествия Происшествия Защита Уилана обжалует его арест по делу о шпионаже Защита гражданина четырех государств Пола Уилана, обвиняемого ФСБ России в шпионаже, продолжит обжалование решения суда о его заключении под стражу, заявил адвокат Владимир Жеребенков.

Гаджеты Гаджеты Apple откажется от LCD-экранов для iPhone в 2020 году