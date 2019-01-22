Экономика
Профицит бюджета России в 2018 году составил 2,7% ВВПТАСС 04:11
Профицит бюджета Российской Федерации в 2018 году составил около 2,746 трлн рублей, или 2,7% ВВП, сообщается в материалах Минфина. Доходы бюджета составили 19,455 трлн рублей, расходы - 16,709 трлн рублей. Таким образом, профицит бюджета превысил заложенный в законе о бюджете показатель в 2,1% ВВП.
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