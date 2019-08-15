Экономика
Профицит бюджета России составил в январе-июле 3,4% ВВПВести.Финанс 07:33
Доходы бюджета в январе-июле составили 11 трлн 469,5 млрд руб. (56,9% от объема доходов, утвержденных законом о бюджете на 2019 г.), в том числе нефтегазовые доходы - 4 трлн 782,9 млрд руб. (58%), прочие доходы - 6 трлн 686,54 млрд руб. (56%). Расходы составили 9 трлн 441,634 млрд руб. (51,6%).
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Политика
Парламент Молдавии одобрил возврат к пропорциональной системе выборов
Парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении законопроект, предполагающий возврат к пропорциональной системе выборов, которая действовала в республике до 2017 года.
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«Порту» может подать в суд на «Матч ТВ»
Встреча между "Порту" и "Краснодаром", проходящая в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и закончившаяся победой "быков" со счетом 3:2, должна была показываться на "Матч ТВ", но телеканал отменил трансляцию, объяснив это тем, что президент "драконов" за несколько часов до начала противостояния изменил условия договора.
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Транспорт
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Если решение будет принято, пункты взимания платы могут появиться на трассе уже до конца года, рассказывает федеральный чиновник.
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Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
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Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
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Обновлено в 08:48
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Рекордное количество иностранных участников соберет фестиваль «Спасская башня»
Количество иностранных участников XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» впервые достигло рекордной цифры — около тысячи человек.
Обновлено в 07:38
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Кейт Бланшетт планирует завершить актерскую карьеру
Актриса Кейт Бланшетт раздумывает о завершении творческой карьеры.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
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Футбол
В Уэльсе 20-летний футболист покончил с собой из-за травм
20-летний игрок выступал за сборные Уэльса на юниорском уровне и считался большим талантом, но травмы испортили ему карьеру.
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Общество
В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
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Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Космос
Военные США сообщили о взрыве в космосе ступени европейской ракеты
Служба контроля космического пространства США зафиксировала взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты-носителя Ariane 4. Об этом сообщается на официальной странице 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США в Twitter.
Обновлено в 08:56
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Вокалист Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Минобороны США на борту
В Ирландии загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники министерства обороны Соединенных Штатов, сообщает 15 августа The Sun.
Обновлено в 05:13
Экономика
Орешкин опроверг конфликт с ЦБ из-за кредитов населения
Центробанк уверяет, что принимает меры по охлаждению кредитования населения, но до последнего времени темпы роста только ускорялись, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью Reuters.
Обновлено в 08:03
Экономика
Торговлю энергией на объектах микрогенерации освободят от НДФЛ
Правительство РФ намерено освободить доходы от продажи энергии на объектах микрогенерации от НДФЛ.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Владелец кукурузного поля рассказал об убытках после инцидента с A321
Владелец земли "Агропроперти менеджмент", где находится кукурузное поле, на котором сегодня совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний", прокомментировал инцидент.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Кисловодске локализовали пожар в обувном цехе
Пожар в обувном цехе в Кисловодске локализован на площади 300 квадратных метров, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
Обновлено в 07:45
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
Суд смягчил условия домашнего ареста Майкла Калви
Мосгорсуд принял решение смягчить условия домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Экономика
Август на дворе: пришло ли время кризиса
Конец лета и первая половина осени пользуются недоброй славой, так как на протяжении не одного десятилетия именно на этот период выпадало наибольшее количество всевозможных кризисов и катастроф как экономического, так и социально политического характера.
Обновлено 13 августа в 17:54
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубля
По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1.
Обновлено в 06:35