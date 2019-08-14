Экономика
Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВПТАСС 07:22
Профицит федерального бюджета РФ по итогам января-июля 2019 года составил 3,4% ВВП, или 2,027 трлн рублей, сообщает Минфин. Доходы бюджета за отчетный период составили 11,469 трлн рублей, в том числе нефтегазовые - 4,782 трлн рублей, ненефтегазовые - 6,686 трлн рублей.
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По итогам семи месяцев 2019 года в бюджете Томской области сложился профицит в размере 644 млн рублей
Томская интернет-газетавчера в 21:50
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