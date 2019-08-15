Экономика
Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВПТАСС 07:22
Профицит федерального бюджета РФ по итогам января-июля 2019 года составил 3,4% ВВП, или 2,027 трлн рублей, сообщает Минфин. Доходы бюджета за отчетный период составили 11,469 трлн рублей, в том числе нефтегазовые - 4,782 трлн рублей, ненефтегазовые - 6,686 трлн рублей.
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Происшествия
В Лондоне нашли еще одного пострадавшего при инциденте в Солсбери
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Общество
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В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
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Обновлено в 09:07
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Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
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Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.
Обновлено в 09:43
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиации
В пресс-релизе ведомства говорится, что незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде в северной Норвегии.
Обновлено в 07:31
Киберспорт
Релиз платформера Spelunky 2 отложили
Один из разработчиков игр Дерек Ю написал пост на своем аккаунте в Twitter,в котором указал, что релиз патформера Spelunky 2 будет отложен до 2020 года, поскольку, по его словам, игра все еще требует определенной шлифовки, несмотря на весь прогресс.
Обновлено в 08:32
Кино
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
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Общество
Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Игры
EA анонсировала Need for Speed Heat
Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Обновлено в 00:10
Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 17:39
Общество
В Минтруд направили предложение о четырехдневной рабочей неделе
Предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю направила в Минтруд Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
Обновлено 13 августа в 23:35
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57