Экономика

Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВПТАСС 07:22

Профицит федерального бюджета РФ по итогам января-июля 2019 года составил 3,4% ВВП, или 2,027 трлн рублей, сообщает Минфин. Доходы бюджета за отчетный период составили 11,469 трлн рублей, в том числе нефтегазовые - 4,782 трлн рублей, ненефтегазовые - 6,686 трлн рублей.
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Продолжаем копить. Профицит бюджета России за семь месяцев увеличился до 3,4% ВВП

Накануне.Ru09:26

Бюджет РФ в январе-июле исполнен с профицитом 3,4% ВВП

Финмаркет07:07

Россия завершила январь—июль с профицитом бюджета

Росбалт08:10

Профицит федерального бюджета РФ за семь месяцев составил 3,4% ВВП

Банки.ру07:28

Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВП

ТАСС07:22

Профицит бюджета России за семь месяцев составил 2,027 триллиона рублей

Комсомольская правда08:40

Профицит бюджета за июль увеличился на 30%

Rambler News Service07:01
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Происшествия

Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке самолета в поле

Обновлено в 04:03
Происшествия

В Лондоне нашли еще одного пострадавшего при инциденте в Солсбери

В Скотленд-Ярде заявили, что при инциденте в Солсбери с отравлением британского агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии есть еще один пострадавший.
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Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
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Футбол

Гендиректор «Спартака» отреагировал на слухи о возвращении Черчесова

Станислав Черчесов уже был главным тренером "Спартака" с 2007 по 2008 годы.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской

В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Политика

Избиркомы зарегистрировали для участия в выборах почти 90% кандидатов

Избирательные комиссии разного уровня допустили до участия в выборах, которые пройдут 8 сентября, 107,8 тыс. из 118,6 тыс. кандидатов.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Общество

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Музыка

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
Обновлено в 08:47
Общество

Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Минприроды требует проверить свалки в районе аэропорта Жуковский

Обновлено в 08:58
Происшествия

На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиации

В пресс-релизе ведомства говорится, что незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде в северной Норвегии.
Обновлено в 07:31
Киберспорт

Релиз платформера Spelunky 2 отложили

Один из разработчиков игр Дерек Ю написал пост на своем аккаунте в Twitter,в котором указал, что релиз патформера Spelunky 2 будет отложен до 2020 года, поскольку, по его словам, игра все еще требует определенной шлифовки, несмотря на весь прогресс.
Обновлено в 08:32
Кино

Умер Валентин Воронин, народный артист России

Обновлено вчера в 21:41
Общество

Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году

Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
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Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено в 10:14
Общество

Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян

Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Общество

Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Игры

EA анонсировала Need for Speed Heat

Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Глава администрации Барнаула ушёл в отставку

Обновлено в 00:10
Политика

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 17:39
Общество

В Минтруд направили предложение о четырехдневной рабочей неделе

Предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю направила в Минтруд Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
Обновлено 13 августа в 23:35
Происшествия

В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту

По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Здоровье

В Москве появилось специальное отделение для пожилых пациентов

Обновлено в 08:40
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Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
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