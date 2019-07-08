Финансы
Профицит бюджета РФ за I полугодие составил 3,1% ВВПТАСС 09:31
Профицит федерального бюджета РФ по итогам января-июня 2019 года составил 3,1% ВВП, или 1,561 трлн рублей, говорится в материалах на сайте Минфина. Доходы бюджета за отчетный период составили 9,548 трлн рублей, в том числе нефтегазовые - 4,121 трлн рублей, ненефтегазовые - 5,426 трлн рублей.
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