Экономика
Профицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВППРАЙМ вчера в 09:33
Федеральный бюджет в январе-марте 2019 года, по предварительной оценке Минфина России, был исполнен с профицитом 2,2% ВВП, или 545,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон готовится к коронации Уильяма
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поделилась милым фото с мужем и подросшей дочкой
Кристина Асмус и Гарик Харламов до недавнего времени скрывали свою дочь Настю, которой в январе исполнилось пять лет .
Обновлено в 09:42
Происшествия
Взрыв прогремел у посольства России в Киеве
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба
Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Футбол
Хавбек «Оренбурга» назвал удаление Фернандеса заслуженным
Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин высказался об эпизоде, в котором вторую желтую карточку в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА получил защитник армейцев Марио Фернандес, передает Sport24.
Обновлено в 10:14
Финансы
Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году
Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при развитии экономической ситуации в соответствии с прогнозом регулятора ключевая ставка может быть снижена уже в текущем году, передает ТАСС.
Обновлено в 10:12
Политика
Украина получила от Германии грамоту Петра I, датированную 1708 годом
Германия передала Украине грамоту Петра I, датированную 1708 годом, которая была потеряна в годы Второй мировой войны, сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.
Обновлено в 09:44
Спорт
Гимнастка Ильянкова победила в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 10:32
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве
Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.
Обновлено в 07:30
Автоспорт
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая «Формулы-1»
Завершилась квалификация Гран-при Китая "Формулы-1". Поул-позицию завоевал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий катался на машине и стрелял из пистолета на Цветном бульваре в столице.
Обновлено в 07:11
Футбол
«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в Туле
Обновлено в 08:53
Экономика
Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан
На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
Путин и Медведев отчитались о доходах за 2018 год
Обновлено вчера в 14:01
Игры
Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер
Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США
Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04
Футбол
Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота
Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.
Обновлено в 07:45
Политика
Глава разведки Судана ушел в отставку
Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.
Обновлено в 08:32
Политика
Лавров: «блицкриг» США не удался в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, заявил, что США не удался «блицкриг» в Венесуэле.
Обновлено в 08:35
Общество
Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Происшествия
Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
Единоборства
Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Космос
Обнаружены новые доказательства жизни на Венере
Обновлено в 08:17
Экономика
«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию
Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
Обновлено в 07:02
Хоккей
ЦСКА — Авангард 2:0 (1-й перерыв)
Стал известен состав московского ЦСКА на первый матч финала Кубка Гагарина с хоккейным клубом «Авангард», сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Обновлено в 08:42
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04