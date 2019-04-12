Экономика

Профицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВППРАЙМ вчера в 09:33

Федеральный бюджет в январе-марте 2019 года, по предварительной оценке Минфина России, был исполнен с профицитом 2,2% ВВП, или 545,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
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Профицит федерального бюджета России за январь - март составил 2,2% ВВП

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Профицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВП

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Федеральный бюджет в I квартале 2019 года исполнен с профицитом в 2,2% ВВП

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:37, Ашберн
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