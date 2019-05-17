Экономика
Федеральный бюджет за январь-апрель исполнен с профицитомРоссийская газета вчера в 10:56
Профицит федерального бюджета за январь-апрель России составил 2,1 процента, следует из материалов Минфина, размещенных на сайте ведомства. Доходы бюджета за отчетный период составили 6,359 триллиона рублей.
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Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено 16 мая в 07:00
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено вчера в 16:44
Экономика
АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
В Башкирии трое подростков на квадроцикле врезались в автомобиль
Врачи госпитализировали троих подростков, получивших травмы при столкновении квадроцикла с припаркованной машиной в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
Обновлено в 01:35
Кино
Стивен Кинг вступился за авторов последнего сезона «Игры престолов»
Известный писатель Стивен Кинг вступился за автором восьмого сезона телесериала «Игра престолов», об этом 17 мая он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Сбой произошёл на производстве СПГ на Сахалине
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Обновлено вчера в 22:18
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В Курской области в ДТП погибли три человека
В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым
Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено вчера в 09:15
Футбол
Федерация футбола Украины приняла решение о переименовании
Конгресс Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение о переименовании организации.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено 16 мая в 09:34
Происшествия
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Общество
Протестующие в Екатеринбурге отказались от встречи с мэром
Обновлено вчера в 15:36
Гаджеты
Обзор Apple Air Pods 2: снова лучшие наушники-вкладыши?
Сами наушники внешне совершенно не отличаются от Air Pods первого поколения.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Жители Крыма вспоминают жертв депортации
После освобождения Крымского полуострова в 1944 году началась депортация других народов.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
Моуринью: Месси не заслуживает «Золотой мяч»
Известный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не заслуживает «Золотой мяч».
Обновлено вчера в 16:59
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Экономика
Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 01:05
Происшествия
Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ
Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Распад коалиции не помешает Зеленскому распустить Раду
Избранный президент Владимир Зеленский имеет право распустить Верховную раду Украины несмотря на то, что коалиция прекратила свою деятельность.
Обновлено вчера в 05:37
Футбол
ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги
Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32