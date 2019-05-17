Федеральный бюджет за январь-апрель исполнен с профицитомРоссийская газета вчера в 10:56

Профицит федерального бюджета за январь-апрель России составил 2,1 процента, следует из материалов Минфина, размещенных на сайте ведомства. Доходы бюджета за отчетный период составили 6,359 триллиона рублей.

Федеральный бюджет за январь-апрель исполнен с профицитом

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