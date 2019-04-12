Экономика

Профицит бюджета РФ в первом квартале 2019 года составил 2,2% ВВПМетагазета вчера в 09:56

Профицит федерального бюджета России в первом квартале 2019 года составил 2,2% ВВП. В денежном эквиваленте показатель составил 545,6 млрд рублей. За отчетный период доходы бюджета составили 4,59 трлн рублей, а расходы — 4,04 трлн рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП

Коммерсантъвчера в 14:47

Россия завершила I квартал с профицитом бюджета в 2,2% ВВП

Росбалтвчера в 10:43

Профицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВП

ПРАЙМвчера в 09:33

Профицит бюджета в I квартале составил 545,7 млрд рублей

Rambler News Serviceвчера в 09:58

Профицит федерального бюджета России за январь - март составил 2,2% ВВП

ТАССвчера в 09:42

Минфин: Профицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВП

Комсомольская правдавчера в 09:59

Федеральный бюджет в I квартале 2019 года исполнен с профицитом в 2,2% ВВП

REGNUMвчера в 10:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:04, Ашберн
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3

Обновлено в 08:56
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах

Обновлено в 04:14
Политика

Путин: призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Видео от дома в Тюмени, где в ходе КТО были ликвидированы боевики

RT публикует видеозапись, снятую у дома 118 на Амурской улице в Тюмени, где 12 апреля в ходе контртеррористической операции были уничтожены сторонники ИГ*.
Обновлено в 08:30
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Происшествия

При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина

Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве

Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.
Обновлено в 07:30
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Путешествия

Названы самые популярные города для поездок на поезде

Москва и Петербург и в прошлом году были признаны самыми популярными направлениями для поездок на поезде.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Летевший из Хельсинки в Манчестер Airbus экстренно сел в Стокгольме

Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, выполнявший рейс по маршруту Хельсинки — Манчестер, экстренно сел в Стокгольме.
Обновлено в 08:20
Экономика

Министр труда заявил о рекордном росте зарплат россиян

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин заявил о том, что в прошлом году реальная зарплата граждан выросла на 6,8, что является рекордным показателем с 2012 года.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Происшествия

У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

Обновлено в 05:47
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Футбол

«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в Туле

Обновлено в 08:53
Космос

Секрет установленных на Луне флагов США раскрыли в NASA

Обновлено в 08:04
Авто

Суперкар Lamborghini Huracan переделали в ралли-кар

После заезда блогер решил избавиться от лишних кузовных панелей, потому что грязь с трассы забивала вентиляцию, и превратить ее в ралли-кар в духе «Безумного Макса».
Обновлено в 01:11
Авто

Chery анонсировала новое кросс-купе Jetour X70 Coupe

Напомним, летом 2018-го года компания Chery объявила о выходе на рынок первого паркетника марки - Jetour X70, чуть позже была представлена его "спортивная" версия - X70S, а несколько месяцев в продаже появился 7-местный X90.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

Сайт 76.ru разблокировали после удаления фото с надписью про Путина

Сайт ярославского издания 76.ru, который был заблокирован 12 апреля из-за новости об оскорбительном граффити про Владимира Путина, возобновил работу днем 13 апреля.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено в 06:05
Автоспорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят стал одиннадцатым

Обновлено в 04:36
Музыка

Светлана Лобода не пропустила дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Дочь Алсу еще сможет оказаться в финале шоу после следующего выступления по результатам зрительского голосования и тогда она уже сможет победить в конкурсе.
Обновлено в 08:58
Происшествия

На Урале сына главы управления на транспорте задержали с наркотиками

Наркокурьер оказался сыном начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, рассказал информагентству источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:17
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено вчера в 14:59
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено в 05:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное