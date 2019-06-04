Политика
Профессор из США предсказал возможное место начала конфликта с РоссиейИзвестия вчера в 21:07
Вооруженный конфликт между Россией и США, скорее всего, может произойти не в Сирии, а на Украине. Такое мнение высказал почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.
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с чего всё началось
Если вооруженный конфликт России и США действительно произойдет, то не в Сирии, а, скорее, на Украине, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.РИА Новостивчера в 13:39
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