Профессор из США предсказал возможное место начала конфликта с РоссиейИзвестия вчера в 21:07

Если вооруженный конфликт России и США действительно произойдет, то не в Сирии, а, скорее, на Украине, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.

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Вооруженный конфликт между Россией и США, скорее всего, может произойти не в Сирии, а на Украине. Такое мнение высказал почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.

Профессор из США предсказал возможное место начала конфликта с Россией

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