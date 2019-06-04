Политика
Профессор из США предсказал возможное место начала конфликта с РоссиейИзвестия вчера в 21:07
Вооруженный конфликт между Россией и США, скорее всего, может произойти не в Сирии, а на Украине. Такое мнение высказал почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Если вооруженный конфликт России и США действительно произойдет, то не в Сирии, а, скорее, на Украине, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.РИА Новостивчера в 13:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Армия и оружие
Украинские силовики вплотную подобрались к границе РФ
Обновлено вчера в 09:19
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Тим Кук: Apple не станет мишенью в торговой войне США с Китаем
Американо-китайское торговое противостояние не коснется компании Apple, убежден руководитель американской корпорации Тим Кук.
Обновлено вчера в 21:12
Авто
Lamborghini построила вседорожный Huracan
Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
Обновлено вчера в 11:20
Футбол
Сборная Франции награждена Орденом Почётного легиона
Обновлено вчера в 12:19
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Из-за парня две девушки в Бийске заставили третью пить воду из лужи
Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей
Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.
Обновлено вчера в 07:16
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов
В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся
В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Усс отправил в отставку министра здравоохранения Красноярского края
Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение об увольнении министра здравоохранения Виталия Денисова, говорится в документах, опубликованных на сайте регионального правительства.
Обновлено вчера в 23:19
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции
Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено вчера в 08:30
Авто
Глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне
Компания Kia анонсировала премьеру глобальной версии нового компактного паркетника Seltos. Автомобиль полностью готов к дебюту.
Обновлено вчера в 00:14
Общество
В «Яндексе» прокомментировали требование ФСБ передать ключи шифрования
Ранее во вторник в РБК появилась информация, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», но компания отказывается их передать, так как ключи могут дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы компании.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского
«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета
Обновлено вчера в 22:34
Политика
ПАСЕ изменит регламент по желанию России
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено вчера в 00:01
Армия и оружие
Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400, если надеется получить американские самолеты F-35.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО
Генеральный секретарь отметил, что НАТО сохраняет двери открытыми для Украины Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственным путем движения к будущему членству для Украины является проведение реформ, позволяющих приблизиться к стандартам альянса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Си Цзиньпин заявил, что ему дорога дружба с Путиным
Обновлено вчера в 19:30
Игры
Представлен трейлер игры по фильму «Джуманджи: Зов джунглей»
Обновлено вчера в 11:45
Экономика
Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года
Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».
Обновлено вчера в 21:16