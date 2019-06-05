Политика

Профессор из США назвал место возможного конфликта между Россией и СШАМедиаПоток 02:46

Профессор из США назвал место возможного конфликта между Россией и США, но он призывает стороны начать переговоры. Американский профессор Роберт Легвольд считает, что во время конфликта на Украине в 2014 году стартовал новая холодная война.
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Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США

Если вооруженный конфликт России и США действительно произойдет, то не в Сирии, а, скорее, на Украине, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.
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Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США

РИА Новостивчера в 13:39
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Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
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«Ирония судьбы» Барбары Брыльски: смерть дочери, измены мужа и скандал с Аллой Пугачевой

Без комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» не обходится ни одно новогоднее застолье.
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Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing

В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
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Происшествия

В Киселевске возник подземный пожар

В Киселевске (Кемеровская область) начался подземный пожар.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

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Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
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Новый клип группы «Ленинград» появился в Сети

Известная группа "Ленинград" выпустила клип на песню "i_$uss". Видео появилось на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 01:26
Футбол

Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
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В Tinder появится выбор сексуальной ориентации

Приложение для знакомств Tinder введет новую опцию — выбор сексуальной ориентации.
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Общество

Эксперты назвали самые полезные ягоды

Брусника и голубика, по мнению экспертов, являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не применяются вредные вещества, сообщает «РИА Новости» в среду, 5 июня.
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Политика

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Шоу-бизнес

Булановой было тяжело смотреть сериал, якобы являющийся ее биографией

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Культура

Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале

В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.
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В МИД РФ отреагировали на слова Помпео о расследовании крушения MH17

Помпео ранее дал интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL, в котором призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH17 на Украине.
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В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская", сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
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Происшествия

Житель Хабаровского края 33 года жил без документов

Первый в жизни документ, удостоверяющий личность, выдали полицейские 33-летнему жителю села Известковое Хабаровского края.
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Политика

Северную Корею предложили «сдать» США за 5 миллионов долларов

США предлагают до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить нарушения санкций Северной Кореей.
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Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
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Футбол

Ибрагимович вызвался помочь Анчелотти в «Наполи»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» швед Златан Ибрагимович утверждает, что готов присоединиться к «Наполи», чтобы помочь главному тренеру клуба Карло Анчелотти.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено вчера в 10:04
Армия и оружие

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На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
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Транспорт

В России запустили первые вагоны с приятными ароматами

Первые вагоны с приятными запахами появились в российских поездах дальнего следования: все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
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Общество

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых грязных регионов России по итогам весны 2019 года.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»

Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено вчера в 17:17
Футбол

Фонсека согласовал трёхлетний контракт с «Ромой»

По информации источника, представители «Ромы» на встрече с 46-летним специалистом в Мадриде договорились о заключении трёхлетнего контракта.
Обновлено в 01:52
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