Политика
Профессор из США назвал место возможного конфликта между Россией и СШАМедиаПоток 02:46
Профессор из США назвал место возможного конфликта между Россией и США, но он призывает стороны начать переговоры. Американский профессор Роберт Легвольд считает, что во время конфликта на Украине в 2014 году стартовал новая холодная война.
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с чего всё началось
Если вооруженный конфликт России и США действительно произойдет, то не в Сирии, а, скорее, на Украине, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.РИА Новостивчера в 13:39
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Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
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Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
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Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
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Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто
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Кино
«Ирония судьбы» Барбары Брыльски: смерть дочери, измены мужа и скандал с Аллой Пугачевой
Без комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» не обходится ни одно новогоднее застолье.
Обновлено в 01:50
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Происшествия
В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing
В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
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Происшествия
В Киселевске возник подземный пожар
В Киселевске (Кемеровская область) начался подземный пожар.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
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Музыка
Новый клип группы «Ленинград» появился в Сети
Известная группа "Ленинград" выпустила клип на песню "i_$uss". Видео появилось на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 01:26
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Технологии
В Tinder появится выбор сексуальной ориентации
Приложение для знакомств Tinder введет новую опцию — выбор сексуальной ориентации.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Брусника и голубика, по мнению экспертов, являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не применяются вредные вещества, сообщает «РИА Новости» в среду, 5 июня.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Культура
Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале
В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
В МИД РФ отреагировали на слова Помпео о расследовании крушения MH17
Помпео ранее дал интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL, в котором призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH17 на Украине.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская", сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Житель Хабаровского края 33 года жил без документов
Первый в жизни документ, удостоверяющий личность, выдали полицейские 33-летнему жителю села Известковое Хабаровского края.
Обновлено в 02:45
Политика
Северную Корею предложили «сдать» США за 5 миллионов долларов
США предлагают до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить нарушения санкций Северной Кореей.
Обновлено в 02:00
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Футбол
Ибрагимович вызвался помочь Анчелотти в «Наполи»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» швед Златан Ибрагимович утверждает, что готов присоединиться к «Наполи», чтобы помочь главному тренеру клуба Карло Анчелотти.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено вчера в 10:04
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Транспорт
В России запустили первые вагоны с приятными ароматами
Первые вагоны с приятными запахами появились в российских поездах дальнего следования: все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
Обновлено в 02:04
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых грязных регионов России по итогам весны 2019 года.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»
Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено вчера в 17:17
Футбол
Фонсека согласовал трёхлетний контракт с «Ромой»
По информации источника, представители «Ромы» на встрече с 46-летним специалистом в Мадриде договорились о заключении трёхлетнего контракта.
Обновлено в 01:52