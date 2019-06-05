Профессор из США назвал место возможного конфликта между Россией и СШАМедиаПоток 02:46

Если вооруженный конфликт России и США действительно произойдет, то не в Сирии, а, скорее, на Украине, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.

с чего всё началось

Профессор из США назвал место возможного конфликта между Россией и США, но он призывает стороны начать переговоры. Американский профессор Роберт Легвольд считает, что во время конфликта на Украине в 2014 году стартовал новая холодная война.

Профессор из США назвал место возможного конфликта между Россией и США

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