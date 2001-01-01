Футбол
Профессиональная футбольная лига представила обновленный сайтМатч ТВ 07:28
С 15 апреля начал работу новый сайт Профессиональной футбольной лиги, проводящей ОЛИМП-Первенство России среди команд второго дивизиона.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве
Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Общество
«Ставропольский бройлер» подал в суд на Елену Малышеву
Компания «Ставропольский бройлер», принадлежащая крупному мясному холдингу «Ресурс», подала иск в арбитражный суд Москвы на телеведущую Елену Малышеву и руководство Первого Канала, следует из картотеки дел суда.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено в 07:36
Хоккей
Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков
Обновлено в 06:51
Политика
В штабе Зеленского заявили о попытке Порошенко сорвать выборы
Порошенко пытается сорвать выборы, он направил малое число для формирования избирательных комиссий, сообщили в Telegram-канале штаба.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Музыка
Марк Ронсон выпустит альбом с красивыми девушками
Марк Ронсон анонсировал выход своего нового альбома "Late NightFeelings".
Обновлено вчера в 06:10
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Российские эксперты вновь проверяют египетские аэропорты
В начале апреля глава египетского МИД Самех Шукри после переговоров в Каире с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил, что власти Египта, работая над обеспечением безопасности своих аэропортов, стремятся максимально учитывать российский опыт.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика
Зеленский дал ответ на билборды Порошенко с портретом Путина
На прошлой неделе на Украине разразился скандал в связи с решением штаба Петра Порошенко начать перед вторым туром выбором новую предвыборную кампанию под старым лозунгом: "Или Порошенко, или Путин".
Обновлено в 07:01
Политика
Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ
По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Военный совет Судана назначил Абдельмутталиба начальником штаба армии
Переходный военный совет Судана назначил генерал-полковника Хашема Абдельмутталиба Ахмада Бабакера начальником объединенного штаба армии, говорится в заявлении представителя суданской армии бригадного генерала Ахмада Халифы аш-Шами.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией.
Обновлено в 07:01
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
«Укроборонпром» похвастался новой командно-штабной машиной БТР-3КШ
Украинский концерн «Укроборонпром» похвастался созданной командно-штабной машиной БТР-ЗКШ. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Обновлено в 08:31
Единоборства
Тони Фергюсон вызвал Хабиба Нурмагомедова на бой
Обновлено в 07:23
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Технологии
«Лаборатория Касперского» нацелилась на «Новые облачные технологии»
Долю в разработчике отечественного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) планирует приобрести «Лаборатория Касперского».
Обновлено в 02:40
Наука
Темную материю предложили искать с помощью переохлажденной воды
На ежегодной встрече Американского физического общества ученые из США предложили еще один способ — использовать переохлажденную воду.
Обновлено в 07:02
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Футбол
Нойер выбыл на две недели из-за травмы
Обновлено в 03:37