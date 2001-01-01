Футбол

Профессиональная футбольная лига представила обновленный сайтМатч ТВ 07:28

С 15 апреля начал работу новый сайт Профессиональной футбольной лиги, проводящей ОЛИМП-Первенство России среди команд второго дивизиона.
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Профессиональная футбольная лига представила обновленный сайт

Матч ТВ07:28

Профессиональная футбольная лига представила обновленный сайт

Sportbox.RU07:28

Профессиональная футбольная лига запустила новый сайт

Чемпионат07:22

ПФЛ обновила логотип и сайт

Sports.ru07:55
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Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Обновлено вчера в 19:04
Политика

Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве

Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Общество

«Ставропольский бройлер» подал в суд на Елену Малышеву

Компания «Ставропольский бройлер», принадлежащая крупному мясному холдингу «Ресурс», подала иск в арбитражный суд Москвы на телеведущую Елену Малышеву и руководство Первого Канала, следует из картотеки дел суда.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Политика

Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Жители Казани эвакуировались из квартир из-за концерта Макса Коржа

Обновлено в 07:02
Экономика

Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы

Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено в 07:36
Хоккей

Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков

Обновлено в 06:51
Политика

В штабе Зеленского заявили о попытке Порошенко сорвать выборы

Порошенко пытается сорвать выборы, он направил малое число для формирования избирательных комиссий, сообщили в Telegram-канале штаба.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Музыка

Марк Ронсон выпустит альбом с красивыми девушками

Марк Ронсон анонсировал выход своего нового альбома "Late NightFeelings".
Обновлено вчера в 06:10
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля

Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Петербуржец захотел разобрать гранату с дачи и взорвал квартиру

Обновлено в 08:06
Политика

Российские эксперты вновь проверяют египетские аэропорты

В начале апреля глава египетского МИД Самех Шукри после переговоров в Каире с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил, что власти Египта, работая над обеспечением безопасности своих аэропортов, стремятся максимально учитывать российский опыт.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика

Зеленский дал ответ на билборды Порошенко с портретом Путина

На прошлой неделе на Украине разразился скандал в связи с решением штаба Петра Порошенко начать перед вторым туром выбором новую предвыборную кампанию под старым лозунгом: "Или Порошенко, или Путин".
Обновлено в 07:01
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ

По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Военный совет Судана назначил Абдельмутталиба начальником штаба армии

Переходный военный совет Судана назначил генерал-полковника Хашема Абдельмутталиба Ахмада Бабакера начальником объединенного штаба армии, говорится в заявлении представителя суданской армии бригадного генерала Ахмада Халифы аш-Шами.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией.
Обновлено в 07:01
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

«Укроборонпром» похвастался новой командно-штабной машиной БТР-3КШ

Украинский концерн «Укроборонпром» похвастался созданной командно-штабной машиной БТР-ЗКШ. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Обновлено в 08:31
Единоборства

Тони Фергюсон вызвал Хабиба Нурмагомедова на бой

Обновлено в 07:23
Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Технологии

«Лаборатория Касперского» нацелилась на «Новые облачные технологии»

Долю в разработчике отечественного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) планирует приобрести «Лаборатория Касперского».
Обновлено в 02:40
Наука

Темную материю предложили искать с помощью переохлажденной воды

На ежегодной встрече Американского физического общества ученые из США предложили еще один способ — использовать переохлажденную воду.
Обновлено в 07:02
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Футбол

Нойер выбыл на две недели из-за травмы

Обновлено в 03:37
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Профессиональная футбольная лига
Организация, входящая в систему российского футбола и отвечающая за проведение третьего по рангу футбольного турнира России. Ранее отвечала за проведение Чемпионата и Первенства России по футболу. Была создана в 1992 году после появления российского чемпионата и кубка России.
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